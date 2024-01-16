Спикер парламента Латвии в Раде: «Мы с Украиной до конца против русских»

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Латвия сделает всё, чтобы военная помощь Украине как можно скорее поступала прямо на фронт.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила спикер латвийского Сейма Дайга Миериня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Латвийский народ исторически также пережил зверства России на своей территории. Пытки, изнасилования, истребление, принудительная депортация мирного населения – это все было. Мы видим, понимаем и чувствуем украинский народ всем сердцем, всей душой. Российский империализм до сих пор жив, уничтожая, искореняя и убивая невинных граждан, которые любят свою родную землю – Украину. Сила борьбы Украины на поле боя и ваша работа здесь в парламенте является доказательством стойкости и несокрушимости украинского государства перед трусливой российской агрессией. Латвия есть и будет с Украиной, пока российская агрессия не будет искоренена со всей территории Украины», – бесновалась Миериня.

Она утверждает, что «победа Украины» – это единственный путь к восстановлению безопасности в Европе.

Спикер напомнила, что с начала СВО помощь Латвии превысила 600 миллионов евро, а несколько дней назад была анонсирована ещё одна партия военной поддержки, которая включает 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, гаубицы, противотанковое оружие, зенитные ракеты и беспилотники.

Также Миериня пообещала продолжать обучение украинских военных.

«Мы признаем, что вместе мы должны быть в состоянии реализовать еще более быстрые поставки военной помощи на фронт. Не постепенно наращивать военные поставки, якобы ища переломный момент с наименьшими инвестициями, а, не мешкая, обеспечить защитников Украины всем необходимым для более быстрой победы. В рамках рамштайнского формата Латвия взяла на себя обязательство возглавить коалицию дронов, где в сотрудничестве с Украиной и союзниками мы хотим значительно увеличить общую мощность производства беспилотников, при этом максимально используя предыдущий военный опыт Украины для повышения эффективности дронов. Мы будем продолжать нашу военную поддержку, чтобы способствовать более быстрой победе Украины. Мы никогда не устанем, потому что …» – однако вскочившие с мест депутаты Рады шквалом оваций не дали латышке договорить.