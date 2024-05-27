Спикер парламента Молдовы стращает влиянием России на молдавские выборы, не замечая Румынию и Украину
Информационная война, которую Россия ведет в Республике Молдова, очень опасна и способна повлиять на президентские выборы, которые пройдут 20 октября этого года. Об этом спикер парамента Молдовы Игорь Гросу заявил в интервью DW.com.
«Осенью их целью будет повлиять на президентские выборы и атаковать конституционный референдум о вступлении Республики Молдова в Европейский союз, инициированный президентом страны Майей Санду и который состоится 20 октября, вместе с президентскими выборами», – сказал Гросу.
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При этом председатель молдавского парламента не хочет замечать открытых попыток повлиять на выбор Молдовы со стороны представителей других стран, в частности Румынии и Украины.
Так, например, посол Румынии в Республике Молдова Кристиан-Леон Цуркану, комментируя подписание 12 политическими партиями «Пакта за Европу», фактически призвал граждан Молдовы «сделать правильный выбор» в ходе референдума и выборов в октябре этого года.
«Если граждане Республики Молдова — европейцы, то пришло время Республике Молдова стать частью Европейского союза, это ответственность всех, поскольку вступление в ЕС не означает усилий одной партии или альянса, а совместные усилия всех тех, кто хочет лучшего будущего. Уверен, это стремление к миру и процветанию будет ясно выражено всеми гражданами Республики Молдова на референдуме 20 октября, референдуме о будущем следующих поколений», — заявил румынский посол.
Посол Украины Марк Шевченко благословил партии, подписавшие пакт за евроинтеграцию Молдовы.
«Партии собрались здесь сегодня с единственной целью — привести Республику Молдова в клуб процветающих и богатых — Европейский союз». При этом он специально обратился с фактической угрозой к гражданам Молдовы, которые «смотрят на восток»: «Если вы выберете это направление, следует осознавать, что вы выберете билет на войну», – сказал Шевченко.
В то же время, посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов никак не комментирует внутриполитическую ситуацию в Молдове.
Российское диппредставительство под его руководством в местных пабликах называют «молчаливым посольством».
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