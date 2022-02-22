Спикер парламента Сербии: Европа — политический карлик. Пусть не указывает нам
Поскольку у Сербии прекрасные отношения с Россией, на нее будет оказываться дополнительное давление.
Об этом в эфире TV Happy заявил председатель Народной скупщины Сербии и Социалистической партии Ивица Дачич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Украина увидит, наконец, интерес своего народа, то мир будет сохранен, – сказал Дачич. – Если же она работает на чужие интересы, то будет война. И остаться в неопределенности тут тяжело».
Сербский политик отметил, что если начнется война, то, возможно, Сербия выступит с официальным заявлением, как от нее того требует Запад, но исходя из своих интересов.
«Но мы не должны портить отношения с Россией из-за своих интересов. С другой стороны, мы не должны портить отношения с Украиной, с которой у нас хорошие отношения. Мы обращаемся к ним обеим с призывом найти общий язык, а что касается Сербии, то мы уж точно не будем проливать кровь в этой войне…
Должны ли мы встать на сторону того, кто нападает на Россию, когда 90% сербского народа на стороне России?», – задал риторический вопрос Ивица Дачич?
«Европа как политический фактор не существует и позволила себе стать политическим карликом, поэтому они не могут указывать нам сейчас, что мы должны делать», – резюмировал Дачич.
Спасибо!
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