Спикер парламента Сербии: Европа — политический карлик. Пусть не указывает нам

22.02.2022  15:37 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Поскольку у Сербии прекрасные отношения с Россией, на нее будет оказываться дополнительное давление.

Об этом в эфире TV Happy заявил председатель Народной скупщины Сербии и Социалистической партии Ивица Дачич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку у Сербии прекрасные отношения с Россией, на нее будет оказываться дополнительное давление. Об...

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«Если Украина увидит, наконец, интерес своего народа, то мир будет сохранен, – сказал Дачич. – Если же она работает на чужие интересы, то будет война. И остаться в неопределенности тут тяжело».

Сербский политик отметил, что если начнется война, то, возможно, Сербия выступит с официальным заявлением, как от нее того требует Запад, но исходя из своих интересов.

«Но мы не должны портить отношения с Россией из-за своих интересов. С другой стороны, мы не должны портить отношения с Украиной, с которой у нас хорошие отношения. Мы обращаемся к ним обеим с призывом найти общий язык, а что касается Сербии, то мы уж точно не будем проливать кровь в этой войне…

Должны ли мы встать на сторону того, кто нападает на Россию, когда 90% сербского народа на стороне России?», – задал риторический вопрос Ивица Дачич?

«Европа как политический фактор не существует и позволила себе стать политическим карликом, поэтому они не могут указывать нам сейчас, что мы должны делать», – резюмировал Дачич.

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