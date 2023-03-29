Спикер парламента Зимбабве: Мы хорошо понимаем – где Киевская Русь, а где Украина

Елена Острякова .  
29.03.2023 23:30
  (Мск) , Москва
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Африка, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Зимбабве не согласна с санкциями против России.

Об этом сегодня в Совете Федерации заявила спикер сената Зимбабве Мейбл Чиномона, передает корреспондент «Политнавигатора».

Зимбабве не согласна с санкциями против России. Об этом сегодня в Совете Федерации заявила...

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«Зимбабве хорошо понимает геополитическую и историческую ситуацию, на фоне которой развивается российско-украинский конфликт. Мы хорошо понимаем, что РФ и Украина связаны в историческом плане общей пуповиной, и эта связь существует сотни лет. Нельзя говорить о российской истории, религии и культуры, не упомянув Киевскую Русь. В порту Севастополь в Крыму расположен грозный российский Черноморский флот. Все понимают, что РФ имеет исторические интересы в этом регионе.

Зимбабве понимает, что с момента окончания холодной войны Западом постоянно предпринимаются попытки подорвать мирное существование России как суверенного государства. Работа ведётся через расчётливые, решительные действия по расширению западного альянса до самых дверей РФ. В результате и произошёл существующий конфликт. Реакция Запада была вполне ожидаемой, они изо всех сил пытались очернить РФ, в том числе ввели односторонние санкции в отношении России», – сказала Чиномона.

Она напомнила, что Зимбабве тоже страдает от западных санкций, и поблагодарила Россию за поддержку.

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