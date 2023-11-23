Спикер Рады подтвердил, что Украина стала нацистским государством

Игорь Шкапа.  
23.11.2023 16:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 527
 
Дзен, Дискриминация, Общество, Украина


В нынешнем украинском государстве следует ожидать появление гетто, а потом и концлагерей для русских.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший государственный переворот 2014 года и свержение майданщиками законного президента.

В нынешнем украинском государстве следует ожидать появление гетто, а потом и концлагерей для русских....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Он утверждает, что до начала российской СВО на Украине не было нацизма, но теперь он появился, причем на официальном уровне.

В подтверждение своих слов философ приводит последнюю статью спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, объявившего, что права русских на Украине «должны быть ущемлены».

«Мало того, Стефанчук об этом договорился с Венецианской комиссией», – добавил эксперт.

Кроме того, спикер Рады заявил, что русских никаких привилегий быть не должно.

Впрочем, эксперт и не понимает, какие привилегии у русских были на Украине. По его словам, привилегия русских на Украине состояла в том, что они «имели более продвинутое телевидениее» и «более широкую и продуманную по своему охвату и сложности культуру».

«Но это не правовые привилегии внутри Украины, против которых надо возражать. На сегодняшний день мы должны говорить, что в Украине есть нацизм и шовинизм. И нацизм, и шовинизм заканчиваются сначала гетто, а потом и концлагерями», – резюмировал Дацюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть