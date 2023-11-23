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В нынешнем украинском государстве следует ожидать появление гетто, а потом и концлагерей для русских.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший государственный переворот 2014 года и свержение майданщиками законного президента.

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Он утверждает, что до начала российской СВО на Украине не было нацизма, но теперь он появился, причем на официальном уровне.

В подтверждение своих слов философ приводит последнюю статью спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, объявившего, что права русских на Украине «должны быть ущемлены».

«Мало того, Стефанчук об этом договорился с Венецианской комиссией», – добавил эксперт.

Кроме того, спикер Рады заявил, что русских никаких привилегий быть не должно.

Впрочем, эксперт и не понимает, какие привилегии у русских были на Украине. По его словам, привилегия русских на Украине состояла в том, что они «имели более продвинутое телевидениее» и «более широкую и продуманную по своему охвату и сложности культуру».

«Но это не правовые привилегии внутри Украины, против которых надо возражать. На сегодняшний день мы должны говорить, что в Украине есть нацизм и шовинизм. И нацизм, и шовинизм заканчиваются сначала гетто, а потом и концлагерями», – резюмировал Дацюк.