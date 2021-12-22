Спикер Рады потребовал объявить врагами всех, кто не считает Крым украинским

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Новости Украины

Представители российского Крыма ни в коем случае не должны допускаться на международные площадки.

Об этом на конференции «Дипломатия 30» заявил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы сделать акцент на противодействии попыткам легитимизации оккупации Крыма. Все мы с детства помним, что тот, кто причинял неудобные моменты, пытается их забыть, заиграть, но нет – так не будет, Крым будет и остаётся украинским. Об этом должны помнить не только наши граждане и жители Крыма, но и все страны мира», – сказал политик.

«Страны мира должны осознавать, что сам факт обсуждения вопроса принадлежности Крыма иначе, чем к Украине, приравнивает их к врагам демократии и цивилизованности», – заявил Стефанчук.

«Любые попытки включить в российскую делегацию в межпарламентских отношениях так называемых депутатов Госдумы РФ от Крыма или включение представителей российских оккупационных администраций в Крыму в состав российских делегаций для участия в мероприятиях Ассамблеи [ПАСЕ] должны немедленно блокироваться, должны ставить под вопрос их легитимность и получать широкий международный резонанс», – подчеркнул спикер Рады.