Спикер Рады: Проголосуем за «священное право» украинцев на огнестрелы

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Новости Украины

Есть все признаки того, что украинский парламент поддержит законопроект о праве граждан на владение огнестрельным оружием.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил парламентский спикер Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается оборота гражданского огнестрельного оружия, все вопросы, которые возникали в предыдущем законопроекте, из этого законопроекта убраны. Увеличилось количество подписантов этого законопроекта. Я очень уверен, что в первом чтении он будет поддержан, потому что там чётко обеспечены те критерии, которые необходимы для того, чтобы каждый гражданин имел своё право на самозащиту и не причинял этим какие-то вопросы, связанные с жизнью и здоровьем других людей. Исключительно вопрос самозащиты», – сказал спикер.

«Поэтому всё предусмотрено этим законопроектом. Мы его, я думаю, проголосуем в первом чтении, и будем наблюдать за ситуацией, и в случае необходимости, уверен, что Верховная рада проголосует и во втором, и в целом этот законопроект, чтобы каждый гражданин Украины получил святое право на самозащиту», – пообещал Стефанчук.