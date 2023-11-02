Спикер российской «партии замирения»: Москва шлет сигналы о готовности к переговорам

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Российское руководство якобы демонстрирует лояльное отношение к сторонникам перемирия с Украиной.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил московский политолог Борис Межуев, который в феврале 2022 года отказался от поддержки СВО и является одним из главных спикеров так называемой «партии замирения» с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И в России раздаются голоса, и довольно влиятельные, относительно того, что после того, как Авдеевка падёт, и угроза Донецку исчезнет, постоянные обстрелы прекратятся – в дальнейшем ситуация стабилизируется на какие-то долгое время. Всё идёт к этому. Была встреча нашего президента Владимира Путина с Явлинским. Понятно, что там скорее сего обсуждалось участие Явлинского в выборах. Но пресс-служба «Яблока» сказала, что обсуждался вопрос перемирия на Украине. И это не было опровергнуто ни лояльными Кремлю журналистами, ни пресс-службой российского президента, и так далее. Это означает, что версия «Яблока» не опровергнута. Это означает как минимум благосклонное отношение к той части российского населения, которое выступает за перемирие. Которое считает, что прекращение огня с обеих сторон является наилучшим выходом из этой ситуации. Затем мы слышим заявление министра обороны Шойгу, что для стратегической стабильности нужно идти на какие-то переговоры с Западом. Это тоже воспринимается как некоторый сигнал и в Пекине, и в Вашингтоне, что в России тоже понимают, что военные действия имеют ограниченный срок», – сказал Межуев.

Он подчеркнул, что безопасность своих граждан Россия по-прежнему будет обеспечивать, однако «ястребов» в ней стало меньше.

«При этом ясно, что у России есть важный приоритет – обеспечение безопасности жителей Донбасса. Это делает необходимым взятие Авдеевки, из которой эти обстрелы и производятся. Но заметьте, разговоры о взятии Одессы, других населённых пунктов, как-то исчезли. И даже люди, громкие в предыдущие месяцы, эти военные речи как-то сократили. Я помню, было много этих речей, что что-то надо взять, а если не возьмём, то все погибнем. Сейчас этих речей стало гораздо меньше», – подытожил политолог.