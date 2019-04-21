Спикер со справкой дал поручение затянуть инаугурацию Зеленского

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал лидеров парламентских фракций обеспечить наиболее длинные сроки передачи президентской власти в стране.

Об этом в эфире интернет-канала Klymenko Time заявил экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Портнов при этом подчеркнул, что вероятнее всего, инаугурация нового президента состоится уже к середине мая.

«Сейчас есть 10 дней, плюс-минус на утверждение итогов. В конце апреля Центральная избирательная комиссия должна будет подвести, и я думаю, что 7 – 12, максимум 15 мая должна будет пройти инаугурация. Да, я знаю, Парубий приглашал к себе на совет лидеров фракций, поставил такую задачу.

Вы знаете, я в жизни видел разные задачи, разных спикеров парламента, разных президентов, слышал их задачи, но потом с течением времени проходит пара дней, меняется ситуация, ты начинаешь осознавать, что реальность немножко другая и очень тяжело будет на эти грабли наступать второй раз. Как искусственно затягивать инаугурацию нового президента, который имеет рейтинг 75%? Как это будет делать орган, который имеет от 1 до 5 процентов поддержку?

Конечно, технически это можно, но тогда этот орган еще сильнее будет уменьшаться в размерах. Тогда политики, которые в парламенте будут это делать, их ждет абсолютное фиаско на парламентских выборах, потому что это будет похоже на узурпацию власти. Поэтому здесь, не смотря на то, что закон дает возможность чуть ли не 30 дней проводить процедуру инаугурации, тем не менее, в стране идет война, в стране огромный уровень коррупции и воровства. Оставлять Порошенко возле бюджета просто опасно, потому что он все разворует», – заявил Портнов.