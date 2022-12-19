Спикер ВС Украины: Будем врать про кучу сбитых ракет – «Patriot» никто не даст

Киевская пропаганда, которая озвучивает невероятные проценты эффективности украинской ПВО работает против Украины в плане ускорения поставок оружия.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны привыкать к тому, что они всё время будут делать то, что они периодически делают, а мы будем их уничтожать, настолько максимально, насколько это возможно. Проценты можно считать по-разному.

Если смотреть на тот перечень ракет, которые были запущены, там есть ракеты Х-22 и Х-35, которые мы вообще ничем не можем сбивать, так же, как С-300 и «Искандер», которые баллистические вообще. А из тех целей, что мы можем, то это где-то 70 ракет летело – это «Калибр», Х-101, Х-55, это те цели, которые под силу нашим ПВО сбить, вот эти цели и были сбиты, тут процент высокий.

Но не стоит гоняться за этим процентом, потому что если мы будем говорить, что мы всё 100% тут сбиваем, то наши западные партнёры скажут – зачем же тогда вам это оружие? На самом деле не всё так хорошо, как нам бы хотелось, потому что система ПВО истощается», – пожаловался Игнат.