Спикер ВС Украины: F-16 будут выполнять ограниченную функцию

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Истребители F-16 нужны Украине, в первую очередь, для отражения ракетных атак, поскольку ни украинские, ни западные системы ПВО проблему защиты неба не решают.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«F-16 прекрасно наносит удары по наземным целям, и наносит их с безопасного расстояния, также он наносит удары довольно-таки высокоточным вооружением широкого спектра. Это управляемые авиационные ракеты, крылатые ракеты, корригированные авиационные бомбы и так далее. Плюс он может быть носителем ракеты «Гарпун», которые очень хорошо топят российские корабли, в частности», – вещал спикер.

Тем не менее, он дал понять, что пока ещё всё это только мечты.

«Однако, в первую очередь, нам нужна авиационная платформа F-16. То, что я перечислил – это мощный бонус для деоккупации наших территорий, но, в первую очередь, он нам нужен для того, чтобы защитить воздушное пространство от нападений России, от атак крылатыми ракетами. Потому что не можем мы сейчас теми средствами, что у нас есть, или теми перспективными, которые нам предоставят наши партнёры, перекрыть всю Украину. Это могут сделать эффективно именно истребители F-16», – расуждал Игнат.