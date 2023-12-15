Спикер ВС ВСУ пожаловался на коварные изобретения русских, сбивающих с толку украинскую ПВО

Нанося удары по территории Украины, помимо реальных ракет, русские используют электромагнитные импульсы, которые украинские средства ПВО распознают как цели.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели оповещения на нашем канале, где мы в оперативном режиме информируем население, пытаемся дать понять людям, с чем связана тревога, возможное направление движения ракет. И часто задают вопросы, что там полетело, а взрывов нет, что это было.

В действительности враг использует как реальные ракеты сегодня, так и фальшивые цели, фальшцели. Это то, что называется работой средствами РЭБ противника, они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на «Кинжал» по параметрам полёта. То есть по скорости и так далее», – жаловался он.