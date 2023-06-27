Спикер ВС ВСУ: Русские обходят санкции и продолжают производство ракет

У России не заканчиваются ракеты, поскольку с помощью обхода санкций полностью налажено производство Х-101, «Искандеров», «Кинжалов» и «Калибров».

Об этом в эфире «5 канала» заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возобновляют производство ракет, которые России удалось производить с помощью тех поставок запчастей, которые, к сожалению, не перекрываются санкциями, которые мы бы хотели видеть в действии. Это ракеты Х-101, ракеты «Искандер», ракеты «Кинжал», ракеты «Калибр». К сожалению, Россия продолжает изготавливать эту номенклатуру вооружений и наносить удары по Украине с определённой периодичностью.

Что касается ракет Х-22, то это ещё старые советские ракеты, их запасы постоянно сокращаются, уже около полутора сотен этих ракет Россия выпустила с начала полномасштабного вторжения, однако ещё сотни ракет остаются на складах, и, таким образом, могут угрожать нашему государству», – заявил Игнат.