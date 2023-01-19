Спикер ВСУ паникует из Одессы: «В любой момент ждем залп из 40 ракет»

Вадим Москаленко.  
19.01.2023 17:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Штормовая погода в какой-то мере предохраняет Украину от потенциальных российских ракетных ударов.

Об этом в эфире ICTV заявила находящаяся в Одессе начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Штормовая погода в какой-то мере предохраняет Украину от потенциальных российских ракетных ударов. Об этом...

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«Погода штормовая, сильный ветер, и море волнуется, в том числе волнуется из-за того, что вражеская корабельная группировка сейчас состоит из 11 единиц, среди которых шесть ракетных носителей, и суммарный залп в этом случае может составлять 40 единиц. Это говорит о том, что там есть и подводные, и надводные носители, а значит сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя.

Критического влияния [шторм на пуски ракет] не оказывает, единственное это может свидетельствовать о необходимости заведения корабельного-катерного состава по пунктам базирования, и тогда может отложиться по времени из-за погодных условий ракетная атака», – сказала Гуменюк.

«Мы осознаём, что в целом вероятна активизация этих атак и использования этих видов оружия [беспилотников], потому что враг пытается экономить ракеты, чтобы продолжить техногенный террор мирного населения. И это говорит о том, что они готовятся использовать и дроны также.

Хотя как раз в этом случае штормовой порывистый ветер может им определённым образом мешать, в связи с чем какое-то время, пока такая погода, не было зафиксировано активности таких атак», – добавила спикер.

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