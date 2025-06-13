Спикер ВСУ: Русские давят с юга и востока, отрезая логистику Запорожья от Донбасса

ВС РФ резко увеличили интенсивность атак на разных участках Южного направления.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На юге непростая ситуация, противник с каждым днём увеличивает и обстрелы, и удары дронами-камикадзе, а также проводит штурмовые действия. В частности, это Новопавловское направление, где за последние сутки зафиксировано рекордные 46 штурмов, которые враг проводит малыми группами пехоты, враг пытается продвинуться к административной границе Днепропетровской области.

Кроме того, и другие наши направления – это Гуляйпольское и Ореховское, а также Приднепровское (или Херсонское), там тоже довольно неспокойно. Несколько дней назад враг возобновил штурмовые действия возле Гуляй-Поля и штурмует в направлении Малиновки. Враг вчера проводил штурмовые действия с привлечением мотоциклов – до двух десятков привлекал для этого», – пожаловался Волошин.