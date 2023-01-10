Спикер ВСУ: Русские готовят массированную атаку на юге Украины

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Российская армия активизировала работу разведывательных беспилотников на южном направлении.

Об этом в эфире ICTV заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что они последнее время запускают дроны-разведчики, может свидетельствовать о том, что они выискивают, куда именно нацелить своё оружие. Это, как правило, тактика поведения перед тем, как атаковать, и мы говорили о том, что они не откажутся от массированных ракетных атак, от одиночных ударов и в том числе от смешанных атак, когда будут применены и ракеты, и дроны», – сказала представитель украинских силовиков.

«То, что у них с оружием уже немного затруднительно, и говорит о том, что им нужно как можно тщательнее проанализировать, где и куда ударить», – считает Гуменюк.