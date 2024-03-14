Спикера оперативного командования «Юг» обвиняют в любви к русским фильмам

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Украинское оперативное командование «Юг» — это то самое, которое каждый день поражает сводками о «сбитии тысячи из тысячи орковских дронов» на фоне пылающих Одессы, Харькова, Николаева, Херсона, Днепропетровска… в общем, тех областей, которые называют Новороссией.

Зачитывает же эти сводки руководитель объединенного координационного пресс-центра «Юг» Наталья Гуменюк. Чеканит то, что ей и велено нацистской пропагандой. Как будто это что-то плохое по украинским меркам?

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Однако сами нацисты ее невзлюбили. Потому что где-то с полгода, когда Гуменюк оказывается не готовой к внезапным вопросам журналистов, она постоянно оговаривается и случайно выдает правду — о работе ПВО над жилыми кварталами, например, или о конкретных разрушениях вследствие работы ПВО.

«Ганьба» и «зрада», понятное дело, поэтому нацисты объявили травлю Гуменюк (так часто бывает перед отставкой). Приятно, конечно, когда они друг друга мочат. Но как! Как! Это же просто праздник какой-то!

Итак, в одесских пабликах, как под копирку, распространяется следующий «компромат»… Муж Гуменюк, оказывается, вы не поверите, смотрит передачу «Следствие вели с Леонидом Каневским» (хотя я неоднократно писал, что за подобные просмотры на Украине и правда можно залететь в кутузку) и с удовольствием делится радостью от просмотра в соцсетях.

Думаете, это все? Нет. Вот, что еще говорится в «обвинительном заключении»:

«В настоящее время социальные сети играют важную роль, это инструмент для пропаганды, различных информационных операций, проявления той или иной позиции. Довольно часто сепаратисты получают сроки именно из-за публикаций в соцсетях, где они призывают к нарушению территориальной целостности Украины».

Вот энтузиасты вдоволь всего со страницы гуменюкового мужа наскринили и далее на полном серьезе в качестве вещдоков приложили к делу скрин с кадром из комедии Гайдая «Не может быть!», а именно с Куравлевым, Вициным и Крамаровым с «допысом» «Пропаганда советского кино с алкоголем».

Помимо этого к делу пришили кадр из «Ликвидации» с аннотацией «Отрывок из пропагандистского сериала, транслируемого государственным каналом Россия-1» (как будто сериал не снимали в Одессе).

Упомянутый Ким Каневский и прочие ссылки на сборники советских фильмов пошли уже паровозом. А заодно активисты продемонстрировали различные издевательские картинки со стены пана Гуменюка, высмеивающие Зеленского.

«Олег Гуменюк — целый контр-адмирал резерва. Интересно, как в администрации президента отреагируют на то, что муж Натальи Гуменюк обвиняет президента в измене?», — гласит текст гневного воззвания.

Больше того, возмущенные идиоты нашли в соцсетях и дочь гуменюков, изобличив ее в «распевании русских песен в караоке».

«Она поет песню группы «Серебро», ролик датируется 5 августа 2023 года. Именно в этот день Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Всего за несколько волн атак с вечера 5-го до утра 6-го августа противник применил 70 средств воздушного нападения. Вы только представьте, дочь спикера целой группировки войск, развлекается и поет российские песни, а в это время российские ракеты летят по Украине. Такое намеренно не придумаешь, какой-то сюрреализм».

И главное же, что сделали патриоты? Правильно, обратились в СБУ с требованием разобраться.

И самое интересное, что эсбэушники насмотрятся сейчас Каневского с «Ликвидацией», получат удовольствие и помчатся возбуждать дело о государственной измене за то же самое.

Интересно нацисты живут. Во время войны.

Кстати, это хорошо еще, что гуменюки фильмы с Зеленским российского периода, коих десятки, еще не любят. А то бы у эсбэушников вообще мозг поломался.