Спикером молдавского парламента стал злейший враг Приднестровья

29.07.2021

Спикером молдавского парламента стал ближайший соратник президента Майи Санду Игорь Гросу.

Он стал известен за пределами Молдовы после того, как в ноябре прошлого года на президентских выборах блокировал вместе с подельниками границу с Приднестровьем и не давал жителям непризнанной республики проголосовать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу допустить, чтобы сепаратисты влияли на демократические процессы в Республике Молдова», – говорил тогда Гросу.

Сегодня его избранию ничто не могло помешать, потому что на внеочередных парламентских выборах в июле их с Санду партия PAS взяла большинство. Кроме Гросу, кандидатов на должность спикера и не было. За него проголосовали 64 из 101 депутатов: к партии власти присоединилась небольшая фракция олигархической партии «Шор», которая в предыдущем составе заключила ситуативный союз с социалистами.

В нынешней каденции социалисты, создавшие общую фракцию с коммунистами, – в оппозиции, без надежды изменить расклад. Поэтому на выборах Гросу они могли отыграться только за счет полемичной риторики.

«То, что вы не считаетесь с гражданами нашей страны, вы доказали. Будучи депутатом парламента вы препятствовали ходу голосования в Варнице, вы обзывали наших людей сепаратистами. Вы устраивали дебош и беспредел в зале парламента, ломали государственное имущество, становились на кресла и столы. С такой репутацией и таким безответственным отношением мы сомневаемся в вашей способности строго следовать конституции и законам. Во время предвыборных кампаний вы приезжаете в районы, очень красиво говорите на русском, гагаузском, болгарском языках. А в парламенте вы имеете привычку прерывать русскую речь. Вы будете так же работать? Вы будете продолжать нарушать права граждан, не знающих государственный язык? Или вы опять будете приносить на заседания свисток и освистывать тех, кто говорит не на румынском языке», – сказала социалистка Иванна Кексал.

Гроссу отверг ее обвинения и заявил, что «многие жители Приднестровья проголосовали на выборах за перемены», хотя «их шантажировали», а теперь «пришло время хорошей жизни для людей на обоих берегах Днестра».

В случае обострения Майей Санду отношений с непризнанной республикой и с Россией, которого ожидает большинство экспертов, она будет иметь полную поддержку нового спикера и парламентского большинства. Но пока Гросу ведет себя осторожно.

«Мы должны объяснить собеседникам в Российской Федерации, что разрешение этого конфликта гораздо более естественно, чем других конфликтов на пространстве СНГ», — заявил он журналистам.