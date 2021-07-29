29.07.2021
 
Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Россия, Скандал
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Спикером молдавского парламента стал злейший враг Приднестровья

Спикером молдавского парламента стал ближайший соратник президента Майи Санду Игорь Гросу. Он стал известен...

Спикером молдавского парламента стал ближайший соратник президента Майи Санду Игорь Гросу.

Он стал известен за пределами Молдовы после того, как в ноябре прошлого года на президентских выборах блокировал вместе с подельниками границу с Приднестровьем и не давал жителям непризнанной республики проголосовать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу допустить, чтобы сепаратисты влияли на демократические процессы в Республике Молдова», – говорил тогда Гросу.

Сегодня его избранию ничто не могло помешать, потому что на внеочередных парламентских выборах в июле их с Санду партия PAS взяла большинство. Кроме Гросу, кандидатов на должность спикера и не было. За него проголосовали 64 из 101 депутатов: к партии власти присоединилась небольшая фракция олигархической партии «Шор», которая в предыдущем составе заключила ситуативный союз с социалистами.

В нынешней каденции социалисты, создавшие общую фракцию с коммунистами, – в оппозиции, без надежды изменить расклад. Поэтому на выборах Гросу они могли отыграться только за счет полемичной риторики.



«То, что вы не считаетесь с гражданами нашей страны, вы доказали. Будучи депутатом парламента вы препятствовали ходу голосования в Варнице, вы обзывали наших людей сепаратистами. Вы устраивали дебош и беспредел в зале парламента, ломали государственное имущество, становились на кресла и столы. С такой репутацией и таким безответственным отношением мы сомневаемся в вашей способности строго следовать конституции и законам.

Во время предвыборных кампаний вы приезжаете в районы, очень красиво говорите на русском, гагаузском, болгарском языках. А в парламенте вы имеете привычку прерывать русскую речь. Вы будете так же работать? Вы будете продолжать нарушать права граждан, не знающих государственный язык? Или вы опять будете приносить на заседания свисток и освистывать тех, кто говорит не на румынском языке», – сказала социалистка Иванна Кексал.

Гроссу отверг ее обвинения и заявил, что «многие жители Приднестровья проголосовали на выборах за перемены», хотя «их шантажировали», а теперь «пришло время хорошей жизни для людей на обоих берегах Днестра».

В случае обострения Майей Санду отношений с непризнанной республикой и с Россией, которого ожидает большинство экспертов, она будет иметь полную поддержку нового спикера и парламентского большинства. Но пока Гросу ведет себя осторожно.

«Мы должны объяснить собеседникам в Российской Федерации, что разрешение этого конфликта гораздо более естественно, чем других конфликтов на пространстве СНГ», — заявил он журналистам.

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