24.10.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Киев, Политика, Россия, Украина
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Спикеры парламентов Украины и России неожиданно оказались в одном зале ПАСЕ

В Европейской конференции председателей парламентов, проводимой под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы, приняли участие председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава российского парламента принял участие в подобном заседании впервые за последние четыре года с тех пор, как членство Российской Федерации в ПАСЕ было приостановлено.

Отмечается, что в ходе конференции у Вячеслава Володина также были запланированы встречи со спикерами парламентов Австрии, Франции и Исландии.

При этом мероприятие также посетил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, несмотря на сделанные ранее громкие заявления Киева о бойкотировании ПАСЕ из-за восстановления членства России в международной организации.

«Риторика Украины не меняется, она постоянная и стабильная», – уклончиво ответил Разумков на вопрос российского журналиста об изменении украинской позиции.

Такое неожиданное соседство прокомментировал в Facebook украинский нардеп от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

«Нравится мне главная черта внешней политики в исполнении «Слуг Народа»: последовательность. Только утихли страсти по поводу абсолютно нелогичного решения руководства делегации Украины в ПАСЕ бойкотировать сессию Ассамблеи, как сегодня спикер Разумков абсолютно спокойно соседствует в том же самом зале с председателем Госдумы Володиным.

Конечно, считаю такое соседство демонстрацией необходимого нашей внешней политике прагматизма. Но что тогда было до этого? И так у них во всем, что касается отношений с Россией: по газу переговоры ведём, а комментарии их СМИ давать нельзя, встречу с Путиным требуем, а за такие же встречи с ним оппозиционных политиков грозимся уголовными делами. Кажется, они ещё не окончательно трансформировались в преемников Порошенко, но уже на пути к этому, от этого и метания в стиле доктора Джекила и Мистера Хайда», – отметил парламентарий.

 

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