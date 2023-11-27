«Спираль поражения»: выживание Украины в следующем году под большим вопросом – американский журналист

Анатолий Лапин.  
27.11.2023 16:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


Украина и Запад стремительно заходят в «спираль поражения». Следующий год для киевского режима станет последним.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил американский журналист Дэнни Хайфон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Запад стремительно заходят в «спираль поражения». Следующий год для киевского режима станет...

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По словам Хайфона, замедление конфликта будет стремительным и приведет к тому, что он заморозится сам по себе.

«Проблема в том, что то, как Украина воевала, было в любом случае ужасно расточительным, выпуская тысячи снарядов ежедневно. И «Голос Америки» уже признал это, сообщения появились уже месяц назад. Сейчас говорят о нехватке рабочей силы и о том, что Европа берет верх. Это мир фантазий, в которых живет коллективный Запад.

Они перерабатывают историю за историей, оправдание за оправданием своих ограничений. Все это указывает на растущее по спирали поражение, беспрецедентно растущее поражение… Многие говорят о том, что Украина не доживет до следующего года. Некоторые говорят о месяцах, когда ситуация заходит о поле боя. Но что касается следующего года, то многие люди предсказывают, что замедление темпов этого конфликта будет настолько серьезным, что он, по сути, перестанет существовать в прежнем виде, а это означает, что Украина проиграла.

Таким образом, движение по спирали поражения – это то, что происходит. Украина сейчас – вчерашний день, с точки зрения политической значимости для истеблишмента США, для НАТО», – заявил Хайфон.

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