Списанные американские катера могут быть использованы в диверсиях против Крыма – эксперт

Новости Украины

На Украину из США отправились очередные два катера класса Island, которые были переданы ей в качестве помощи от Штатов.

Об этом говорится в сообщении Посольства США на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два американских патрульных катера класса «Island» отправились из Балтимора, штат Мэриленд, в Одессу. Эти катера являются частью помощи по безопасности на более чем $2,5 млрд, которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО», – говорится в сообщении.

По мнению члена организации «Офицеры России», капитана I ранга Василия Дандыкина, переданные Украине катера не сделают украинские ВМС намного сильнее, но при этом дадут ей дополнительные возможности для антироссийских провокаций. На них даже может быть размещено ракетное и артиллерийское вооружение.

«Для формирования «москитного флота» это существенное пополнение. Они до этого получили уже два таких катера от США. Но что касается реального улучшения боеспособности, я бы не сказал так. Конечно, это больше морально-психологическая поддержка Украины и украинского флота… Особой погоды эти две единицы не сделают. Но в дальнейшем нам нужно быть готовыми к тому, что возможности для провокации у Украины, конечно, увеличатся. Это не катера типа «Гюрза», которые были в задействованы в Керченском проливе, а более серьезные единицы, с более серьезным вооружением. Конечно, для того, чтобы насолить России, будут предприняты меры, но к этому, я думаю, будет готов и Черноморский флот, и не только он. Возможно, что на этих катерах будут размещены какие-то ракеты, потому что речь идет о поставке Украине британских ракет малого радиуса действия, которые стреляют километров на 60. Вполне вероятно, что такое может быть в перспективе. Но надо учитывать, что при этом, это будут достаточно скоростные катера, способные взять на борт группу диверсантов, какую-то малокалиберную артиллерию, ПТУРы, это вполне вероятно», – заявил Дандыкин.