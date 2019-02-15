15.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинские чиновники непозволительно растянули процесс получения списанных боевых кораблей из США, церемония которых после расконсервации в Америке состоялась еще в конце сентября 2018 года. Такое промедление тормозит создание «москитного флота» для противостояния с Россией.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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«Создание москитного флота серьезно тормозится. До сих пор не получены «Айленды» из США. Причина в затягивании с нашей стороны. Обещают получить их в этом году — посмотрим. Почему-то запущены долгосрочные процедуры, хотя, конечно, это можно было сделать быстро. Нужны профессиональные решения», – сказал Кабаненко.

По его мнению, возможности украинского флота сейчас минимальны, поскольку большинство из 50 имеющихся в его составе кораблей произведено в 70-80-е годы прошлого века.

В сентябре прошлого года США на военной базе «Балтимор» торжественно передали Украине два списанных патрульных катера типа «Island». Украине пришлось заплатить 10 млн долларов за выведение кораблей из долгосрочного хранения. В Киеве хотят создать «москитный флот» из небольших кораблей, чтобы противостоять России.