«Спишем на технический сбой» – генерал ВСУ придумал как обойти запрет Запада

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Украина может проигнорировать запрет НАТО на удары вглубь России западным вооружением, и просто найти глупое оправдание постфактум.

Об этом в эфире интернет-канала «Курбанова live» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, драгоценными ракетами, которых у нас не так много, лучше уничтожать самолёт за самолётом? Или лучше двумя-тремя ракетами, плюс-минус равными по цене, но с большим радиусом дальности поражения, уничтожить заводы, на которых делают эти самолёты? Думаю, что эффективнее заводы», – сказал Кривонос.

«Но ведь нельзя бить по территории России», – возразила ведущая.

Однако украинский генерал подчеркнул, что сначала нужно бить, а оправдаться перед западными партнёрами можно будет позже.

«Кто вам такое сказал? Как говорится: «несчастные случаи у вас на стройке были? Нет? Будут». Техника даёт сбои, всегда можно найти оправдание», – добавил Кривонос.