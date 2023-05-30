Списки змагарской агентуры Тихановской оказались в КГБ благодаря ее «министру»

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У «министра обороны» самопровоглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской изменившего присяге бывшего военного Валерия Сахащика украли две сумки с документами.

Инцидент произошел в Праге, у Схащика взломали машину.

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Оппозиционные белорусские эмигрантские СМИ сразу же обвинили «спецслужбы Лукашенко». Якобы к таким выводам пришли чешские силовики.

По информации тех же СМИ, в столице Чехии Сахащик проводил встречи с европейскими политиками, в результате которых были заключены договоренности «об обмене информацией в сфере безопасности Беларуси и региона, о сотрудничестве с целью предотвращения военных и гибридных угроз в отношении Беларуси и соседних государств, а также о противодействии попыткам России использовать Беларусь в целях ядерного шантажа».

Исходя из этой информации российский политолог Андрей Суздальцев пришел к выводу, что пропали списки активистов оппозиции.

«Потерять два чемодана документов – это что-то по меньшей мере странное. Не очень верится. Неужели у белорусской оппозиции нет ноутбуков? Неужели в этих чемоданах имеются списки и данные активистов оппозиции, включая находящихся на территории Беларуси? Если это так, а скорее всего именно так, то потеря этих данных приведет к арестами и многолетним тюремным заключениям сотен людей. Какой идиот после этого захочет работать с Офисом Тихановской и Кабинетом? Вообще-то, такие странные «инциденты» происходят для того, чтобы замаскировать утечку данных в спецслужбы. Иными словами, архивы перекачаны в КГБ, а в эмиграции разыгрывается спектакль об украденных чемоданах. Но тогда Кабинет является филиалом белорусских спецслужб», – написал Суздальцев в своем тг-канале.

Видимо к таким выводам пришел не только российский политолог, но рядовые змагары, потому что жертва преступления Сахащик поспешил заверить всех, что в украденных сумках были только личные вещи и документы, связанные с его строительным бизнесом.