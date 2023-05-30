Списки змагарской агентуры Тихановской оказались в КГБ благодаря ее «министру»

Елена Острякова.  
30.05.2023 12:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 409
 
Белоруссия, Дзен, Оппозиция, Скандал, Спецслужбы


У «министра обороны» самопровоглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской изменившего присяге бывшего военного Валерия Сахащика украли две сумки с документами.

Инцидент произошел в Праге, у Схащика взломали машину.

У «министра обороны» самопровоглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской изменившего присяге бывшего военного Валерия Сахащика...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Оппозиционные белорусские эмигрантские СМИ сразу же обвинили «спецслужбы Лукашенко». Якобы к таким выводам пришли чешские силовики.

По информации тех же СМИ, в столице Чехии Сахащик проводил встречи с европейскими политиками, в результате которых  были заключены договоренности «об обмене информацией в сфере безопасности Беларуси и региона, о сотрудничестве с целью предотвращения военных и гибридных угроз в отношении Беларуси и соседних государств, а также о противодействии попыткам России использовать Беларусь в целях ядерного шантажа».

Исходя из этой информации российский политолог Андрей Суздальцев пришел к выводу, что пропали списки активистов оппозиции.

«Потерять два чемодана документов – это что-то по меньшей мере странное. Не очень верится. Неужели у белорусской оппозиции нет ноутбуков?  Неужели в этих чемоданах имеются списки и данные активистов оппозиции, включая находящихся на территории Беларуси? Если это так, а скорее всего именно так, то потеря этих данных приведет к арестами и многолетним тюремным заключениям сотен людей.  Какой идиот после этого захочет работать с Офисом  Тихановской и Кабинетом?

Вообще-то, такие странные «инциденты» происходят для того, чтобы замаскировать утечку данных в спецслужбы. Иными словами, архивы перекачаны в КГБ, а в эмиграции разыгрывается спектакль об украденных чемоданах. Но тогда Кабинет является филиалом белорусских спецслужб», – написал Суздальцев в своем тг-канале.

Видимо к таким выводам пришел не только российский политолог, но рядовые змагары, потому что жертва преступления Сахащик поспешил заверить всех, что в украденных сумках были только личные вещи и документы, связанные с его строительным бизнесом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть