«Список имеется» – Запад использует СМИ для проведения диверсий в РФ

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Количество диверсий в России выросло с 1 в 2021 году до 21 в 2022 году.

Об этом в Госдуме РФ заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства располагает информацией о том, что еще с февраля прошлого года фиксируется рост в несколько раз объемов финансирования Западом подрывной деятельности против нашей страны. А количество задействованных против нас медиаресурсов зашкаливает уже за сотни. И появляются все новые и новые. Опасная тенденция в том, что финансируемые Западом ряд СМИ и НПО от акций по вмешательству в наши дела и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению», – сказал Пискарев.

По его словам, комиссия имеет в своем распоряжении документы, фото и видеоматериалы о том, что Запад вынашивает и реализует планы не только дестабилизировать российскую внутриполитическую повестку, но и подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России с помощью диверсий на предприятиях в учреждениях, сооружениях и инфраструктурных объектах.

«Особую опасность представляют материалы, ориентированные на молодежь. В частности на информационных ресурсах целого ряда изданий и организаций (список у нас имеется), которые позиционируют себя как студенческие, размещены инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции, техники, изготовления коктейлей Молотова, а также советы по изготовлению средств для совершения диверсий», – сказал Пискарев.