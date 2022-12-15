«Список имеется» – Запад использует СМИ для проведения диверсий в РФ

15.12.2022  20:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 481
 
Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


Количество диверсий в России выросло с 1 в 2021 году до 21 в 2022 году.

Об этом в Госдуме РФ заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество диверсий в России выросло с 1 в 2021 году до 21 в 2022...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства располагает информацией о том, что еще с февраля прошлого года фиксируется рост в несколько раз объемов финансирования Западом подрывной деятельности против нашей страны. А количество задействованных против нас медиаресурсов зашкаливает уже за сотни. И появляются все новые и новые. Опасная тенденция в том, что финансируемые Западом ряд СМИ и НПО от акций по вмешательству в наши дела и лживой пропаганды перешли к прямой организации диверсий и публикации инструкций по их совершению», – сказал Пискарев.

По его словам, комиссия имеет в своем распоряжении документы, фото и видеоматериалы о том, что Запад вынашивает и реализует планы не только дестабилизировать российскую внутриполитическую повестку, но и подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России с помощью диверсий на предприятиях в учреждениях, сооружениях и инфраструктурных объектах.

«Особую опасность представляют материалы, ориентированные на молодежь. В частности на информационных ресурсах целого ряда изданий и организаций (список у нас имеется), которые позиционируют себя как студенческие, размещены инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции, техники, изготовления коктейлей Молотова, а также советы по изготовлению средств для совершения диверсий», – сказал Пискарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть