Список Смешко: генерал-предатель, проворовавшийся таможенник и «крысы» из Самопомощи

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Пятерку списка политической партии «Сила и честь» для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду возглавили глава партии Игорь Смешко, народный депутат (фракция «Самопомич») Елена Сотник, глава меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров, нардеп от фракции «Самопомич» Иван Мирошниченко и проходящий сейчас по уголовному делу о госизмене и развале ВСУ экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы Смешко.

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Кроме того, в десятку списка вошли: экс-заместитель министра по ЖКХ Ольга Романюк, доктор экономических наук, экс-заместитель председателя Фонда госимущества Андрей Гайдуцкий, народный депутат от фракции «Самопомич» Ирина Сысоенко, бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины — руководитель Антитеррористического центра при СБУ, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко и экс-глава Государственной таможенной службы Украины времен премьерства Юлии Тимошенко Анатолий Макаренко, арестованный за коррупцию во времена Януковича, отсидевший и выпущенный из тюрьмы после Майдана.

Смешко баллотировался на президентских выборах в 2019 году, его поддержали 6,04% (1 млн 141 тыс. 332) избирателей. С 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 года — глава СБУ.

Напомним, предвыборный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон.