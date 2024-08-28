«Список Зеленского»: украинцы везут на согласование в Вашингтон цели для ракетных атак по России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Politico сообщает, что украинские официалы якобы готовятся представить высшим должностным лицам национальной безопасности США список далеко идущих целей в России для американских ракет дальнего радиуса действия.

Делается это на тот случай, если которые, по их мнению, киевские военные могут поразить, если Вашингтон все-таки отменит свои ограничения на применение американского оружия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По версии газеты Украина использует этот список в качестве «последней попытки убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России». Хотя ранее Украина уже предоставляла США некоторые из их потенциальных целей в России, этот список должен быть более конкретным.

«Министр обороны Украины Рустем Умеров и Андрей Ермак, старший советник президента Владимира Зеленского, будут находиться на этой неделе в Вашингтоне и планируют представить список администрации во время переговоров, сообщили три человека, знакомых с украинскими планами», – говорится в публикации.

США уже несколько месяцев заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения в войне, поскольку Россия переместила свои важнейшие цели, в том числе самолеты, обратно от границы и сделала их недостижимыми.

«Киев определил несколько важных целей, которые он может достичь с помощью ракет, предоставленных США», – пишут авторы публикации, не конкретизируя, впрочем, о каких именно целях идет речь в «списке Зеленского».

«Украинские официальные лица уже давно лоббируют у администрации Байдена снятие ограничений на американское оружие, чтобы его военным было легче проводить наступательные операции в России и оттеснить российские войска от границы. С начала войны администрация Байдена заявляла, что опасается, что снятие ограничений может спровоцировать Россию на еще более агрессивные нападения на Украину», – говорится в статье.

Украинские чиновники и законодатели настаивают на том, что снятие всех ограничений необходимо для военных усилий страны, утверждая, что это даст ВСУ большую свободу для борьбы с Россией в пределах ее собственных границ.

Некоторые украинские законодатели и чиновники говорят, что видели признаки того, что в администрации Байдена рассматривают возможность снятия ограничений в ближайшие дни. Конгрессмен от Демократической партии, которому известно об этих разговорах, также сказал изданию, что администрация рассматривает просьбу Киева.