Спивакову предложили отказаться от украинских званий и наград

13.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Известный российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году.

Как объяснил дирижер, поводом послужили жестокие действия белорусской власти по разгону местных протестов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В своем обращении к президенту Белоруссии Спиваков назвал происходящее в стране мракобесием и тиранией.

«В 2014 году Вы наградили меня Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси. Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией.

Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», – говорится в обращении Спивакова.

По мнению политолога Сергея Маркова, Спивакову следует быть последовательным и отказаться теперь от украинских званий и наград.

«Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручал Лукашенко. Но не отказался от звания народный артист Украины. Ни после Одессы не отказался 2 мая. Ни после бомбежек Донбасса не отказался. Ни после запретов русского языка не отказался. Какая то странная у него принципиальность. Не наша», – написал Марков в своем блоге.

Также Спиваков награжден украинским орденом князя Ярослава Мудрого и орденом «За заслуги».