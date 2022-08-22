«Сплин» заявил о солидарности с предателями России

22.08.2022  12:07 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Культура, Оппозиция, Проституция, Россия


Музыкант Александр Васильев, солист группы «Сплин», публично поддержал бежавших из России коллег по творческому цеху, выступивших против спецоперации на Украине. Соответствующий демарш был устроен на фестивале «Чернозем» в Воронеже, где Васильев со сцены объявил, что посвящает песню «Выхода нет» бежавшим за границу либерально настроенным музыкантам.

 «Машина времени», «Аквариум», «Текила Джаз» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам, но мы надеемся, что наступят светлые дни, когда все вернутся и мы сыграем здесь для вас в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода», – заявил Васильев со сцены, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Музыкант Александр Васильев, солист группы «Сплин», публично поддержал бежавших из России коллег по творческому...


«Есть в этом что-то комичное – посвящать песню «Выхода нет» тем, кто первыми нашёл этот выход», – иронизирует журналистка Марина Ахмедова.

А вот публика юмора не поняла. Воронежский блогер Валерия Робустова рассказала, что после слов Васильева в поддержку либералов многие зрители покинули фестиваль:

«То, что устроил Сплин на Чернозёме – неуважение. К стране, к аудитории, к организаторам, в конце концов. Мы развернулись и ушли. Как и многие другие. Я не знаю, как написать. Просто мерзко. Сейчас раскалывать вот так общество – это не просто предательство. Это гремучая ядовитая подлость».

Военкор Дмитрий Стешин предлагает Васильеву приехать на Донбасс.

«Рок-клубовские дурачки в свое время приложили немало сил для развала СССР, прошло 30 лет, ничего не изменилось. Рок-клуба нет, а дурачки остались, борются за мир. «Нашел время!»(с) «Операция Ы». Группа «Сплин», песня посвящена всем беглым и совестливым певцам ртом. Саша, на Донбасс не хочешь приехать и спеть? А почему?» – написал в своем блоге Стешин.

Политолог Марат Баширов отмечает, что поступок Васильева останется не понятым для старшего поколения, которое до последнего слушало «Сплин». А молодежи такая музыка уже не интересна – у нее новые кумиры.

 «Рок-движение России 80-90-х умирает. Его участники в итоге прекрасно вписались в коммерциализацию отрасли, им понравились и чесы по стране, и ротации на радиостанциях, и рекламные доходы. Но, нерв времени сегодня они потеряли. Тогда, в 80-х и часть 90-х рок – кумиры были властителями наших душ, наших мыслей, а сейчас – увы, мы в эмоции верим, а в смыслы, которые они несут –  нет. «Сплин», «Машина…», ДДТ и т.д – мы всё еще вас слушаем, но не прислушиваемся к вам. А у молодежи любой ваш «оппозишн» забывается через пять секунд: вы для них дедушки, с которыми ничего не хочется. Вот прямо ничего, а самое главное – даже поговорить», – считает Баширов.

Пользователи соцсетей отмечают, что у «Сплина» запланирован концерт на 26-е августа в Москве и призывают отменить его.

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