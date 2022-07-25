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Новости Украины

На освобождённых от ВСУ территориях Украины Киев до сих пор достаточно эффективно материально стимулирует предательские настроения и саботаж.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал спецкор «КП» Дмиртий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саботаж был на начальном периоде просто на всех уровнях (конкретно здесь военкор говорит о Мелитополе – ред.) Глава основного коммунального предприятия под названием «Чистота» уничтожил электронные блоки. Он сначала поджег машины, но ему не понравилось, как они сгорели, – недостаточно сильно. Он уничтожил все электронные блоки управления. Техника – уникальная, запчастей не сыщешь», – сказал Стешин.

«Его не расстреляли, членов семьи не захватили?», – иронизировал радиоведущий.

«Он успел сбежать. Мы стараемся помягче, потому что война идёт за души. Глава местного Совбеза перед отступлением на Украину переформатировал все жесткие диски и уничтожил весь бумажный архив, где были отмечены лежачие пенсионеры, тяжелобольные и т.д. Тоже сбежал. Глава Укрпочты забрал все деньги. Не всем же там пенсионерам на карты переводятся. Забрал и сбежал», – рассказал военкор.

При этом, по его словам, Украина очень серьёзно подошла к вопросу материального обеспечения именно сотрудников гуманитарных структур.

«Самое главное, кого можно было бы расстрелять, – ситуация с первым сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Эта половина учителей получает деньги на карты «Приватбанка» из-за линии фронта, разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы –тысяча долларов. И каждый месяц они получают около 200. Готовятся учить деток «соловьиной мове», своеобразной истории государства Украина с помощью дистанционного обучения с 1 сентября», – отметил Стешин.

Также он указал на то, что, со своей стороны, в настоящее время в Запорожской области нет возможности предоставить аналогичные условия.

«А если этих учителей, даже если Россия спохватится, сколько их там? Можно же было бы перебить цену укропам? Мне неофициально чиновник говорит: «Брать обратно? Они будут учить детей трусости и предательству», – вспоминает Стешин.