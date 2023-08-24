«Сплошное соплежуйство»: Зеленский безнаказанно провёл шабаш в Киеве

Руководство России в очередной раз проявило удивительную благородность, воздержавшись от удара по украинской властной верхушки, собравшейся сегодня в центре Киева по случаю т.н. «дня независимости».

На это обращает внимание петербургский журналист Дмитрий Борисенко.

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«Странная все-таки у нас спецоперация. Противник проводит торжественные мероприятия на которых присутствует вся верхушка того самого режима, который, по замыслу тех, кто начал СВО, нужно было отстранить от власти, но судя по тому, в каком расслабленном состоянии они находятся, у меня ощущение, что им позвонили из Кремля и сказал – Обстреливать не будем! Празднуйте!.. Вы можете представить, чтобы США во время войны с Ираком позволили бы Хуссейну проводить в Багдаде праздничный парад? Или чтобы в Белграде, в те дни, когда город утюжили НАТОвские самолеты, там позволили бы Милошевичу провести праздничные мероприятия? Соплежуйство сплошное», – возмущается Борисенко.

Отметим, что все месяцы с начала СВО в Киеве продолжает заседать Верховная рада, большая часть состава которой голосует за антироссийские решения, а также легализует репрессии против русскоязычного населения.

Ранее российский военный эксперт Владимир Орлов также заявлял, что после сообщений о поставках Украине западных танков и самолётов удары должны наноситься уже совсем по иным целям, нежели объекты энергетики.

«Понимаете, дело тут не в красных линиях, а в политическом принципе. Ситуация, она очень простая. Несмотря на то, что из каждого утюга у нас декларируют, что весь коллективный Запад, НАТО и США ведут войну против России на Украине, ментальная модальность того, что сейчас идет на линии соприкосновения не вышла за рамки обозначенной Путиным специальной военной операции. То есть, политическое руководство киевского режима и его обслуга не рассматривается в качестве законной военной цели. Вот эта вся война, хоть она и называется «специальной военной операцией», ведется исключительно в рамках спарринга на урбанизированном ландшафте с ВСУ ну и разными там формированиями. Сейчас же Запад действует не напрямую, а через свою киевскую обслугу, которая обслуживает его интересы. Если эту обслугу уничтожить, включая 2-й и 3-й эшелон скамьи запасных, а это не очень сложно, двое суток воздушной наступательной операции, то Запад просто потеряет возможность управления этой территорией. Не по трансформаторным будкам, а по местам компактного проживания и нахождения представителей власти и ее обслуги. Просто некому будет коммуницировать с Западом и ретранслировать его распоряжения и ЦУ до армии. Произойдет полная дезорганизация. Основная цель должна быть не в перемалывании человеческого потенциала ВСУ, а в уничтожении киевского режима и его обслуги. Вот как политический принцип смениться на нечто подобное, тогда и красные линии будут не нужны», – писал Орлов в своём блоге.