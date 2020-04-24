Спойлера молдавского президента вызвали в российскую полицию

24.04.2020, Москва, Елена Острякова

Следственный департамент МВД РФ намерен сегодня предъявить обвинение известному молдавскому политику мэру города Бельцы Ренато Усатому.

Об этом сообщил российский «Коммерсант», информацию в эфире одного из частных каналов подтвердил сам Усатый, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Кстати, молдавский политик предрекал это еще 14 апреля.

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Усатого обвиняют в участии в преступном сообществе, которое получило в российской прессе название «молдавский ландоромат». Благодаря этой схеме из России было выведено 18 млрд долларов.

Сам Усатый объясняет уголовное преследование в РФ политическими мотивами. Дескать он является конкурентом президента Молдовы Игоря Додона, которого на предстоящих осенью выборах главы государства намерен поддерживать Кремль. Мэр Бельц указывает на свой публичный конфликт с одним из организаторов ландромата криминальным олигархом Владом Плахотнюком как на доказательство своего неучастия в схеме.

Как обычно в Молдове аргументы есть в пользу обеих версий.

Тема уголовного преследования в России родилась не сейчас. Еще в мае имя Усатого было обнаружено в онлайн базе объявленных в розыск МВД РФ. Правда, в связи с каким делом он разыскивается, указано не было.

Телеграм-конспирологи утверждают, что Усатый был приглашен в схему ландромата российским банкиром Германом Горбунцовым. Позже тот передал бразды правления криминальному молдавскому олигарху Владу Плахотнюку. В этот момент Усатый выпал из схемы и начал публично разоблачать ландромат. В свою очередь Горбунцов обвинил Усатого в покушении на свою жизнь.

Бывший спикер молдавского парламента Андриан Канду, хранящий верность бежавшему прошлым летом Владу Плахотнюку, заявляет, что поддерживает самые добрые отношения с Усатым.

Называть Усатого конкурентом Додона на предстоящих выборах нельзя. Его рейтинг всего 5%, тогда как у действующего резидента свыше 50%. Но спойлером мэр Бельц точно является. Причиной тому давняя обида. Усатый винит Додона в том, что в 2014 году с выборов была снята его партия, имевшая приличный рейтинг. А в 2016 году из президентской кампании вылетел сам Усатый из-за того, что молдавский конституционный суд неожиданно поднял возрастной ценз. В итоге победил Додон.

Возможно поэтому сейчас Усатый непрерывно выдвигает против Додона все новые и новые обвинения. Он утверждает, что молдавский президент крышует контрабанду сигарет и украдет 70 млн евро из кредита, который намерена предоставить Россия.

Президентские СМИ не остаются в долгу. Недавно, после того, как молдавские таможенники задержали на румынской границе 1,5 млн долларов, которые пытались ввести в страну, они заявили, что деньги предназначались Усатому на «оранжевую революцию». Следственные органы эту информацию не подтвердили.

Журналистка Елена Левицкая-Пахомова считает ошибкой повышенное внимание к личности мэра Бельц накануне выборов.

«Уделять так много внимания Усатому – делать из него «жертву режима». А народ наш добрый. Голосует за тех, кого бьют. Нехорошая тенденция с этим упоминанием изо дня в день. Так и из Бельц выберется. Совсем уж позорно за политиков станет», – написала она в своем телеграм-канале.