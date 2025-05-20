Спокойных дней на Балтике больше не будет – каперанг Дандыкин

Страны Прибалтики будут и дальше устраивать провокации в Балтийском море, но на полноценную войну не решатся.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, провокации на Балтике могут быть. Но, скажем, продолжения того, что сейчас происходит в зоне конфликта, я думаю, не будет. Очевидно, что при всей русофобии этих стран, которых на Балтике возглавляет Германия, они на это не пойдут.

Хотя, есть у них желание сделать Балтийское море натовским морем. Очевидно, будут проказничать, будут провокации, но, соответственно, мы будем давать ответ. Вполне вероятно, что достаточно жесткий.

Это конвоирование судов, которые идут к нам и от нас, кораблями Балтфлота и силами авиации, международных проводок. Или запланировано внезапное учение Балтийского флота в количестве пяти тысяч человек. Это достаточно много. И, в принципе, этих сил, мне кажется, достаточно, чтобы охладить пыл этого «великого» военного флота Эстонии, и не только», – сказал Дандыкин.

«На то, что сделали гитлеровцы во время Великой Отечественной войны, когда заблокировали Финский залив и минами, и сетями. И у нас погибло очень много подводных лодок, когда прорывались. И в принципе, Балтийский флот был закрыт до того, как Финляндия вышла из войны.

Такого, я думаю, не получится, потому что для этих стран своя рубашка все-таки ближе к телу. А провокации будут, учения будут. Конечно же у наших моряков на Балтике спокойных дней не будет. Будут более напряженные дни. Я думаю, что нервы у них крепкие. Там ребята стойкие, служат профессионалы», – подытожил капитан.