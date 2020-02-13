Спонсор белорусских националистов высказался за интеграцию с Россией

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Интеграция выгодней с экономической точки зрения Белоруссии, чем России.

Об этом в интервью оппозиционному изданию «Белорусские новости» заявил глава «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слабо себе представляю выгоду России от экономической интеграции с Беларусью — как экономика, которая минимум в десять раз больше, чем наша, может выиграть? Поэтому, на мой взгляд, для России — это история не об экономической интеграции, а о политической.

Для Беларуси наоборот — это исключительно экономический вопрос. Отсюда вывод: поскольку нет общей цели, непонятны и перспективы.

И вот здесь, как мне кажется, получается удивительная вещь — мы хотим получить экономические выгоды, но не хотим ничем заплатить из того, что интересует нашего партнера. А его интересуют политические дивиденды.

Я считаю, все-таки, нам интеграция, с точки зрения экономики, намного более важна, чем России — с точки зрения политики. Если для вас важно сохранить национальное самосознание — платите ухудшением экономики. Если вам важно просто жить, независимо от идеи самосознания — платите суверенитетом. Всё. Мы, увы, не самостоятельны как страна», – отметил Бабарико.

При этом он уверен, что белорусский народ от интеграции с Россией только выиграет.

«А люди выиграют однозначно. С позиции обыкновенного человека, любая история, объединяющая и облегчающая жизнь с точки зрения переездов, единых норм и правил, использования инфраструктуры и так далее — однозначно «за». И это необходимо понимать. Мне кажется, став частью России, большинство из них скажет радостно «наконец-то!». Скажут, поверьте!», – не сомневается Бабарико.

Отметим, что оппозиционное издание предоставило трибуну стороннику интеграции, скорее всего, потому, что «Белгазпромбанк» и Бабарико лично являются активными меценатами белорусских националистов и долгие годы спонсируют различные проекты, связанные с белорусизацией. Этому не мешало то обстоятельство, что акции банка в равных долях принадлежат «Газпрому» и «Газпромбанку».

Бабарико часто раздавал пространные интервью откровенно националистическим СМИ. В одном из них всего пару месяцев назад он рассуждал о том, что у россиян «имперский менталитет», который мешает им вписаться в современный мир, зато компромиссность и умение приспосабливаться, свойственные белорусам, будут востребованы.