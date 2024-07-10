Спонсор днепропетровской синагоги женился на крымской татарке и сбежал из Украины по чужому паспорту

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На Украине в разгаре очередной скандал с бегством из страны вип-уклониста от мобилизации в ВСУ. Как выяснили местные СМИ, в этот раз незаконно выехал из Украины по поддельным документам один из богатейших людей страны, бывший совладелец «ПриватБанка», днепропетровский миллиардер и еврейский меценат Геннадий Боголюбов.

Сообщается, что Боголюбов покинул Украину еще в прошлом месяце – в ночь на 24 июня на поезде Киев – Хельм. Принадлежащее чешскому инвестору Томашу Фиале издание «Украинская правда» считает, что причиной спешного бегства олигарха стало готовящееся Бюро экономической безопасности подозрение по делу «ПриватБанка», после предьявления которого Боголюбов рисковал стать сидельцем в соседней со своим давним бизнес-компаньоном Игорем Коломойским камере киевского СИЗО.

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После национализации «ПриватБанка» Боголюбов вместе с Коломойским стал объектом многочисленных юридических расследований, связанных с выводом средств из банка и другими финансовыми махинациями.

Силовики утверждают, что Боголюбов сбежал из страны с поддельными документами – по недействительному паспорту гражданина Украины для выезда за границу, физически находящегося на Украине и страну не покидавшего.

СМИ пишут, что речь идет о жителе Волынской области, 67-летнием Сюмак Николае Куприяновиче. При этом сам Боголюбов утверждает, что уехал из страны по своему загранпаспорту.

Из-за этого пару дней назад даже был арестован пограничник, пропустивший его на выездном КПП. По версии официального следствия, выехать из страны Боголюбову помог пограничник Владимир Макаренко.

Соль в том, что миллиардеру 62 года, то есть ему не запрещён выезд из-за военного положения и по закону о мобилизации. При этом в Польшу Боголюбов въехал уже по настоящим документам.

Сейчас миллиардер уже в Австрии, где воссоединился со своей молодой женой – чиновницей украинского МИД и этнической крымской татаркой Эмине Джапаровой, близкой к запрещенному в РФ меджлису крымскотатарского народа. Зимой Джапарова была назначена Зеленским постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене

После обнародования скандала с выездом Госбюро расследований все же выдвинуло Боголюбову подозрение в незаконной переправке через государственную границу и подозрение в незаконном завладении чужим паспортом.

Как пишет уже упоминавшаяся «Украинская правда», для выезда за границу Боголюбов 23 июня приехал на железнодорожный вокзал вместе с женой Эминой Джапаровой на ее авто вместо привычного бронированного Mercedes.

Боголюбов – самый непубличный из всех совладельцев группы «Приват». В украинских СМИ ранее он почти не фигурировал, разве что в рейтингах самых крутых богачей страны. Единственная сфера, где он был публичным – это меценатская помощь еврейским организациям, в частности, Днепропетровской общине. Боголюбов является практикующим иудеем и многолетним спонсором Днепропетровской синагоги. Известно, что у него пятеро детей от бывшей жены-еврейки.

В этой связи представляет интерес практический вопрос: может ли соблюдающий иудей жениться на мусульманке, и проходила ли Джапарова гиюр. Или спонсору синагоги, в отличие от остальных единоверцев, суббота засчитывается за четверг?