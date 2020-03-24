Спонсор не может быть заразным. Лукашенко манит Си вместо Путина под свое переизбрание

24.03.2020, Москва, Елена Острякова

Ни одного случая завезенного коронавруса из Китая в Белоруссии не выявлено, хотя в республике работает около 8 тыс китайцев.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Китая Цуй Цимином, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из завезенных коронавирусов из Китая – ни одного. Здесь работает очень много граждан Китайской Народной Республики – ни одного факта, случая, завезенного из КНР вируса. Мы очень аккуратно работали и работаем», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Белоруссия не закрывала границу для китайцев после начала эпидемии коронавируса в Ухане. Большинство из них работает на строительстве индустриального парка «Великий камень» под Минском.

Лукашенко заверил, что «никакие коронавирусы», не помешают Белоруссии развивать отношения с Китаем. Он хочет нарастить сотрудничество с Китаем в этом году и построить на китайские деньги стадион и бассейн.

Вероятней всего интерес белорусского президента к Китаю возрос в связи с переизбранием его в этом году на шестой срок. Даже в условиях отсутствия реальной конкуренции потребуются значительные средства на задабривание электората.

Еще одной составляющей президентской компании может стать визит статусного гостя. После последних конфликтов с Россией Лукашенко хочет пропиариться уже на за счет Путина, на фоне председателя КНР Си Цзиньпина.

«Я прошу, передайте председателю, моему другу, что мы его очень ждем», – сказал сегодня Лукашенко.

Ранее он через госсекретаря Майка Помпео передавал аналогичное приглашение и Дональду Трампу.

В 2015 г. Белоруссия получила от КНР в кредит $528,1 млн, в 2016 г. — $446,9 млн, в 2017 г. — $306,6 млн, в 2018 г. — $509,2 млн. В январе — июле 2019 г. Белоруссия привлекла $33,4 млн кредитных средств из КНР, в декабре – еще $500 млн .