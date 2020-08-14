Спонсор Русской весны предложил Белоруссии спасаться тесным союзом с РФ

14.08.2020, Москва, Максим Карпенко

У народа Белоруссии есть будущее только в составе большой России.

Об этом в своем блоге заявил российский миллионер Константин Малофеев, которого пресса ранее называла «православным олигархом» и одним из главных спонсоров Русской весны 2014 годв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Малафеева, Белоруссия всегда была частью либо западного мира, где населению страны отводилась роль крепостных, либо в составе России, где к белорусам относились как братьям.

«Белоруссия, при всем уважении к ее суверенитету, всегда была либо частью России, либо частью Речи Посполитой. В России белорусов всегда считали своими, православными, равными. А вот в Польше их эксплуатировали и пытались обратить в католичество. Именно Польша – родина крепостничества, как формы рабства православных крестьян у католических магнатов.

К сожалению, для белорусского суверенитета, если страна не определится, что ей следует быть с Россией, тогда ее насильственно определят быть с Западом. Если не удался этот «майдан» – будет следующий. Дожимать они умеют. Чтобы этого не случилось, Лукашенко должен понимать, что по пути строительства союзного государства нужно идти семимильными шагами. Тогда белорусский народ окажется вместе с братским русским народом. Он будет в безопасности.

Его благосостояние будет расти. Страна получит такие же субсидии и дотации, как и российские регионы. Белорусы смогут счастливо и свободно жить, как всегда жили в составе России. Это братский народ. Это член семьи, а в семье принято помогать друг другу. Потому что в ином случае мы не только получим базу НАТО в 400 километрах от Москвы. Мы потерям часть себя», – написал Малофеев.