14.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
Просмотров:

Спонсор Русской весны предложил Белоруссии спасаться тесным союзом с РФ


У народа Белоруссии есть будущее только в составе большой России.

Об этом в своем блоге заявил российский миллионер Константин Малофеев, которого пресса ранее называла «православным олигархом» и одним из главных спонсоров Русской весны 2014 годв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Малафеева, Белоруссия всегда была частью либо западного мира, где населению страны отводилась роль крепостных, либо в составе России, где к белорусам относились как братьям.

«Белоруссия, при всем уважении к ее суверенитету, всегда была либо частью России, либо частью Речи Посполитой. В России белорусов всегда считали своими, православными, равными. А вот в Польше их эксплуатировали и пытались обратить в католичество. Именно Польша – родина крепостничества, как формы рабства православных крестьян у католических магнатов.

К сожалению, для белорусского суверенитета, если страна не определится, что ей следует быть с Россией, тогда ее насильственно определят быть с Западом. Если не удался этот «майдан» – будет следующий. Дожимать они умеют. Чтобы этого не случилось, Лукашенко должен понимать, что по пути строительства союзного государства нужно идти семимильными шагами. Тогда белорусский народ окажется вместе с братским русским народом. Он будет в безопасности.

Его благосостояние будет расти. Страна получит такие же субсидии и дотации, как и российские регионы. Белорусы смогут счастливо и свободно жить, как всегда жили в составе России. Это братский народ. Это член семьи, а в семье принято помогать друг другу. Потому что в ином случае мы не только получим базу НАТО в 400 километрах от Москвы. Мы потерям часть себя», – написал Малофеев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть