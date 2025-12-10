Спонсор Русской весны: «Украинцы должны быть возвращены в родную гавань»

Максим Столяров.  
10.12.2025 12:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 602
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинцы после «возвращения в родную гавань» станут «государствообразующим народом».

Об этом бизнесмен Константин Малофеев, которого называли одним из спонсоров Русской весны, заявил в интервью военкору Александру Сладкову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы после «возвращения в родную гавань» станут «государствообразующим народом». Об этом бизнесмен Константин Малофеев,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В 2020 году мы впервые, кстати, с подачи Владимира Владимировича, внесли в Конституцию понятие государствообразующего народа. Это нужно было сделать давным-давно. У нас даже в Конституции РСФСР не было слова «русский».

Теперь мы, наконец, стали государствообразующим народом, что чистая правда. А государствообразующий народ, это, конечно, народ с особой ответственностью. Потому что мы держим государство.

И у меня на этот счет есть чеканное определение, что поскольку русский – государствообразующий народ, то русский национализм равен патриотизму государства России», – сказал Малофеев.

«А украинский национализм?» – уточнил Сладков.

«А украинский национализм – это плохие русские, которые откололись от России и должны быть возвращены в родную гавань», – ответил «православный олигарх».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить