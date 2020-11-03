Спонсор Русской весны: Вслед за Крымом в состав России должна вернуться вся Украина

02.11.2020, Москва, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Беловежские соглашения были пьяной выходкой группы государственных преступников и являются нелегитимными, а поэтому Российская Федерация должна начать политику по восстановлению утраченных земель.

Об этом в ходе съезда «Союза добровольцев Донбасса» заявил православный олигарх Константин Малофеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У присутствующих здесь СМИ складывается неверное впечатление, что нас интересует только Донбасс. Что такое Русский мир? Это то, что осталось нам от Российской империи, от Советского Союза. Это та часть Русского мира, которая вдруг оказалась за границей», – сказал он.

«Десятки миллионов русских стали жертвами насилия, убийств. Их выгоняли из собственных квартир. Мы этого не забыли, это начало девяностых. Многие люди сейчас живут в России, и они помнят, как их выгоняли из их собственных домов с криками «Русские, вон!» Вот то, что произошло.

И Русский мир – это наше наследие, это весь этот большой мир Советского Союза и Российской империи. Поэтому Союз добровольцев Донбасса – это, в какой-то мере, союз граждан Русского мира.

Можно себе представить границу по Елизаветградкой, по Запорожской губернии, Харьковской губернии, или по соответствующим областям Советского Союза? Мы живём в каком-то бреду, что в начале девяностых какие-то деятели поделили наше общее государство на эти куски», – добавил олигарх.

По его мнению, любые разговоры о «суверенной Украине» бессмысленны, и Россия должна стремиться к восстановлению своих границ времён СССР.

«И когда нам сейчас говорят о том, что есть некая суверенная Украина, и есть некий Донбасс, у которой должна быть судьба внутри этой суверенной Украины – это нонсенс. Почему Украина суверенна, кто её отпускал? Этот Беловежский пьяный сговор – это было международное соглашение, которое должно теперь признаваться всеми русскими людьми от сердца?

Это не Крым и Донбасс хотят отдрейфовать от как-то суверенной Украины в как-то суверенную РФ. Это самые передовые части Украины, которая тоже вся должна оказаться в России. И в родную гавань должна вернуться не только та территория, которая уже вернулась – Крым, а вся Украина. Если кто-то не хочет – пожалуйста, западные области могут остаться, вернуться в Польшу или в Австрию.

В рамках большого союзного государства, в рамках империи не может быть этих мелкотравчатых конфликтов. Русские люди в Прибалтике борются за право говорить на русском языке, и учить своих детей по-русски. Где такое видано? Мы, великий народ, который создал самое большое государство в мире, сейчас вынуждены отстаивать на каких-то переговорах перед своими бывшими провинциями своё право на русскость.

Поэтому Союз добровольцев Донбасса и его политическая судьба неотделима от судьбы Русского мира. В российской политике должно звучать о русском мире, и должна звучать политическая риторика о возвращении России к своим имперским границам. У нас есть Союзное государство с Белоруссией, есть ЕврАзЭС с ещё пятью республиками. Это должна быть государственная политика, стремление к восстановлению большого пространства», – резюмировал Малофеев.