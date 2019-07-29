Спонсор украинских русофобов попался на торговле с РФ

29.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Зять второго президента Украины Леонида Кучмы, украинский олигарх Виктор Пинчук не чурается приторговывать с РФ своей продукцией.

Об этом сообщает расследование контролируемой Западом программы «Схемы», совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как выяснили журналисты, компания Пинчука «Interpipe» только с января по май 2019 года продавала в Россию трубы и колёса, выручив при этом сумму порядка 1 миллиарда 360 000 гривен.

Аналитик «Concorde Capital» Александр Паращий отметил, что за последние годы олигарху удалось поставить свой бизнес на новые рельсы и улучшить положение после кризисных для Украины 2014-2015 годов.

«Если говорить об основных бизнесах Пинчука, то сейчас они себя чувствуют гораздо лучше, чем несколько лет назад, в разгар украинского кризиса, который был вызвана геополитическими факторами. У него более или менее восстанавливается производство основной продукции – труб и колёс. В том числе, налаживаются поставки труб и колёс в Россию», – рассказал он.

Аналитик также подчеркнул незаменимость российского рынка для бизнеса зятя Кучмы.

«Россия, очевидно, была очень важным рынком для Пинчука в конце нулевых, когда «Interpipe» поставлял значительную часть продукции российским компаниям. На рынке колёс он, в принципе, свою долю сохранил. Россия покупает приблизительно до 50% его колёсной продукции», – добавил эксперт.

В ноябре 2018 года на Виктора Пинчука были наложены санкции со стороны РФ, которая внесла его в список тех лиц, в отношении которых предусмотрено замораживание денежных вкладов, ценных бумаг, имущества и запрет на вывод капитала за пределы России.

Однако, как сообщил Паращий, бизнес олигарха эти санкции совершенно не задели.

«Насколько мы видим, та же продажа железнодорожных колёс продолжается. И довольно неплохо себя чувствуют колёса Пинчука на рынках СНГ и России, потому что там есть определенный дефицит. Трубная продукция также поставляется, насколько мы можем видеть. Поэтому можно сказать, что те санкции, которые были введены, они не сильно задели именно бизнес Пинчука», – пояснил он.

Стоит отметить, что сегодня Виктор Пинчук входит в семёрку украинцев, которые попали в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала «Forbes» в марте этого года. Его активы на данный момент оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

Добавим, что олигарх приложил немалые усилия в разжигании войны на Донбассе и посеве клинической ненависти к России среди украинцев. Так, в рамках фейкового форума «Ялтинская европейская стратегия», переехавшего из Ялты в Киев после возврата Крыма в состав РФ, олигарх собирает ведущих антироссийских политиков Запада, оспаривающих целостность Российского государства.

Немалую роль в продолжающейся войне на востоке Украины играют и медиаресурсы Пинчука, среди которых телеканалы «СТБ», «Новый канал» и «ICTV», активно сеющие ненависть к жителям Донбасса.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», США денонсировали прежний договор с «Interpipe» Виктора Пинчука и наложили новые пошлины на продукцию компании.