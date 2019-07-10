Спонсора сербских майданщиков берут за фаберже

10.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Один из вождей и спонсоров оппозиционного прозападного «Союза за Сербию», экс-мэр Белграда Драган Джилас оказался в центре коррупционного скандала. Если его вина будет доказана, политик рискует надолго оказаться «в местах не столь отдаленные». Вот почему олигарх пытается снова вернуться во власть, пишет сербское издание Informer.

Прокуроры подозревают, что Джилас, его сотрудники и прошлое руководство медиахолдинга РТС (Радио и телевидение Сербии) нанесли ущерб государству на десятки миллионов евро.

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Речь идет о незаконных сделках, хищениях и продаже «налево» эфирного рекламного времени, нанесших большой финансовый урон РТС.

Об этом заявил министр полиции Небойша Стефанович.

Он подтвердил, что по данному вопросу ведется расследование уже в течение длительного времени.

«Есть обоснованное подозрение, что Джилас и сотрудники в его компании (Dajrekt Media) вместе с частью руководства государственной компании РТС нарушали законодательство в личных интересах в ряде сделок при покупке и продаже рекламных секунд различных телепередач – на условиях, не предусмотренных законом. Мы будем ждать окончания расследования. Если сомнения подтвердятся, это будет большое коррупционное дело, которое покажет, как выкачаны деньги граждан Сербии, и кто-то должен будет ответить за это», – сказал Стефанович.

Он отметил, что состояние Джиласа оценивается в 25 миллионов евро.

«Я не знаю, как он может объяснить, как он пришел к такому богатству. Чего мы не можем пока узнать, так это того, существует ли какая-либо замаскированная собственность, есть ли какие-то деньги, которые еще не оформлены на его имя», – добавил Стефанович, которого цитирует телеканал Pink.

Подконтрольные оппозиции СМИ уже начали кампанию по обелению Джиласа и «черного пиара» против министра, обвиняя Стефановича в том, что его дипломная работа – плагиат (это уже опроверг ряд экспертов).

Медиа-эксперт Саша Бороевич призвал руководство РТС предать огласке бухгалтерские документы, которые могут пролить свет на темное прошлое Джиласа.

«Им нужно срочно открыть архивы и тайные контракты, чтобы выяснить, кто и как использовать деньги всех граждан», – сказал Бороевич.

С ними согласен и лидер правого объединения «Заветницы» Стефан Стаменковский.

«Джилас, а также представители большинства партий «Союза за Сербию» были частью «желтого» режима, который с 2000 по 2012 год полностью ограбил и разрушил сербскую экономику, уничтожил стратегические ресурсы, наиболее важные государственные фирмы и продал значительную часть промышленности иностранцам за бесценок. Есть много вещей, которые власти могли бы найти в незаконных действиях лидеров сегодняшней оппозиции. Это не должно быть связано только с Джиласом и его комбинациями в РТС, расследование должно быть более всесторонним», – заключил Стаменковский.

В негативной оценке деятельности старого прозападного режима солидарен и зампред нынешней правящей партии SNS Миленко Йованов.

«Общий результат их ограблений, бандитских выходок и «гениальной» экономической политики – минус 3,1% ВВП, девальвация динара на 50 %, инфляция на уровне 11 % и рост государственного долга почти на 80 %», – сказал Йованов.