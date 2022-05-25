Спонсоры нацистских батальонов продолжают работать в Крыму

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Новости Украины

Работники сети строительных гипермаркетов «Новацентр», принадлежащих через кипрский офшор украинскому бизнесмену и депутату Верховной Рады Александру Гереге, готовы предоставить доказательства финансирования из Крыма нацбатальонов.

Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот же «Эпицентр» или «Новая линия» (в российском правовом поле ООО «Новацентр»), которые являются спонсорами всех нацистских батальонов, получают отсюда деньги. Есть в этом деле не просто аморальность, а некая преступность, – подчеркнул Константинов. – Люди возмущаются и спрашивают, когда вы наведете порядок. Сами работники этих предприятий нам говорят, они рассказывают, куда деньги перечисляются, они готовы всю доказательную базу дать».

Константинов заверил, что работа над изъятием имущества украинских олигархов и недружественных политиков продолжается, но не находит поддержки у федерального центра.

По мнению спикера, у федеральных властей свое видение ситуации с поправкой на международные отношения. Тем не менее, хотя бы на крымском уровне вопрос должен быть решен.

Герега является владельцем пяти кипрских компаний, через которые он владеет сетью гипермаркетов в Крыму – три расположены в Севастополе, один в Симферополе. На днях СБУ заявила о раскрытии масштабной схемы хищения гуманитарной помощи через украинскую сеть строительных гипермаркетов Гереги – предназначенные для ВСУ бронежилеты должны были поступить на прилавки магазинов, принеся доход в более чем 12 миллионов рублей.

За финансовую и моральную помощь подразделениям ВСУ, воюющим на Донбассе, Герега не единожды получал грамоты и благодарности от командиров соединений.

Напомним, в Госсовете Крыма находится проект постановления о расширении перечня национализируемого имущества за счет включения в него недвижимости украинских политиков и олигархов, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Этим постановлением с 2014 года проводилось изъятие имущества украинских банков, предприятий, учреждений на территории Крыма.