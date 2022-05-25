Спонсоры нацистских батальонов продолжают работать в Крыму

25.05.2022  15:46 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Торговля, Украина
Новости Украины

Работники сети строительных гипермаркетов «Новацентр», принадлежащих через кипрский офшор украинскому бизнесмену и депутату Верховной Рады Александру Гереге, готовы предоставить доказательства финансирования из Крыма нацбатальонов.

Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Работники сети строительных гипермаркетов «Новацентр», принадлежащих через кипрский офшор украинскому бизнесмену и депутату Верховной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Тот же «Эпицентр» или «Новая линия» (в российском правовом поле ООО «Новацентр»), которые являются спонсорами всех нацистских батальонов, получают отсюда деньги. Есть в этом деле не просто аморальность, а некая преступность, – подчеркнул Константинов. – Люди возмущаются и спрашивают, когда вы наведете порядок. Сами работники этих предприятий нам говорят, они рассказывают, куда деньги перечисляются, они готовы всю доказательную базу дать».

Константинов заверил, что работа над изъятием имущества украинских олигархов и недружественных политиков продолжается, но не находит поддержки у федерального центра.

По мнению спикера, у федеральных властей свое видение ситуации с поправкой на международные отношения. Тем не менее, хотя бы на крымском уровне вопрос должен быть решен.

Герега является владельцем пяти кипрских компаний, через которые он владеет сетью гипермаркетов в Крыму – три расположены в Севастополе, один в Симферополе. На днях СБУ заявила о раскрытии масштабной схемы хищения гуманитарной помощи через украинскую сеть строительных гипермаркетов Гереги – предназначенные для ВСУ бронежилеты должны были поступить на прилавки магазинов, принеся доход в более чем 12 миллионов рублей.

За финансовую и моральную помощь подразделениям ВСУ, воюющим на Донбассе, Герега не единожды получал грамоты и благодарности от командиров соединений.

Напомним, в Госсовете Крыма находится проект постановления о расширении перечня национализируемого имущества за счет включения в него недвижимости украинских политиков и олигархов, которые совершают в отношении Российской Федерации недружественные действия. Этим постановлением с 2014 года проводилось изъятие имущества украинских банков, предприятий, учреждений на территории Крыма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть