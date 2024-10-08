Спонсоры ВСУ не помогут. Hamster Kombat стал еще одним скандальным проектом Эдуарда Гуриновича

26 сентября этого года состоялся листинг криптовалюты HMSTR, связанной с популярной игрой Hamster Kombat. В тот же день Интернет заполонили видео, посты и комментарии рассерженных геймеров, которые рассчитывали заработать на «хомяке» миллионы, а зачастую получали всего несколько долларов.

Подобному исходу не стоит удивляться, ведь проект был создан при участии Эдуарда Гуриновича – «серийного предпринимателя», стартапы и сервисы которого зачастую оказываются крайне спорными и нередко порождают вокруг себя череду скандалов. Но обо всем по порядку.

Hamster Kombat и ее отрицательный рост

Эдуард Гуринович еще с подросткового возраста стал заниматься предпринимательством. Так, в 16 лет он открыл интернет-магазин с атрибутикой ФК «Зенит». В 2013-м он победил в конкурсе молодых предпринимателей Фонда русской экономики, а уже в следующем году стал сооснователем CarPrice – сервис по продаже подержанных автомобилей через онлайн-аукцион, вошедший в список 100 самых обсуждаемых стартапов Европы по версии журнала Wired. Позже, уйдя из CarPrice, Эдуард Гуринович начал инвестировать в различные стартапы: R-Set, «Близкие.ру» и Dbrain. А недавно бизнесмен вместе с партнерами занялся Hamster Kombat.

Hamster Kombat – это популярная игра, где нужно нажимать на нарисованного хомяка и зарабатывать виртуальные монетки. Она вышла 26 марта 2024 года в Telegram, и спустя время в ней «тапали» уже 42 млн игроков по всему миру. Такой успех вполне объясним: Hamster Kombat относится к породе криптовалютных кликеров, где пользователи в течение определенного времени копят внутриигровые активы, а потом получают возможность после листинга токенов конвертировать их в реальный доход. Уже был пример успешного Notcoin, так что часть пользователей всерьез верили, что если они будут проводить в игре по 2-3 часа каждый день в течение нескольких месяцев, то потом смогут разбогатеть.

Однако случился листинг, и оказалось, что один HMSTR на бирже Binance стоит всего 0,01$. Позже цена опустилась еще ниже. На 7 октября она составляет 0,005$. Пока сложно сказать, на какие проценты будет подниматься и опускаться стоимость одного «хомяк-коина», но можно быть уверенным, что доходной криптовалюты из него уже не получится. Да и про саму игру, видимо, скоро все забудут и переключатся на другой кликер.

Но Hamster Kombat – не единственный «лопнувший пузырь» в карьере предпринимателя. Другие его проекты при близком рассмотрении также оказывались не тем, чем кажутся.

Dbrain и люди вместе с ИИ или вместо него

Возьмем для примера Dbrain. История этой компании начинается в 2017 году, когда она был основан предпринимателями Дмитрием Мацкевичем и Алексеем Хахуновым. Стартап объединил в себе платформу для разметки данных для обучения искусственного интеллекта Handl и сервис для оптимизации документооборота Docr. Казалось бы, очередной разработчик, занимающийся разработками в сфере ИИ. Однако в этом и нюанс. Ведь у Dbrain обрабатывает документы не только искусственный интеллект.

Создатели проекта не скрывают, что проблему точности AI они решают с привлечением человеческого фактора. В частности, используют подход human-in-the-loop (HITL – “человек в петле”). Смысл его заключается в том, что специалисты участвуют в обучении системы, следят за тем, как она выполняет задания, и при случае исправляют ее просчеты. Возьмем для примера обработку документов, которой занимается Dbrain. Бывают ситуации, когда ИИ не может распознать данные документов. В таком случае изображения условного паспорта или водительского удостоверения отправляются на краудсорсинговую платформу (в случае Dbrain – «Яндекс Задания»), где операторы – те самые «люди в петле» – должны нажать на кнопки «Да»/»Нет» на вопрос, правильно ли все было распознано, или самим набрать то, что указано в документах.

В самом HITL нет ничего плохого, ведь он направлен на совершенствование работы алгоритмов. Однако некоторые разработчики фактически выдают труд людей за ИИ, при этом оплачивая подобную работу по минимуму. Например, около 5-30 копеек за выполнение одного задания с ответами на вопросы или переписыванием данных. Получается что Эдуард Гуринович инвестировал в стартап, который существует уже семь лет, однако его искусственный интеллект все еще держится на HITL и краудсорсинге; где люди должны постоянно выполнять однотипные задания, и в лучшем случае они смогут за месяц заработать чуть больше прожиточного минимума – при условии, что будут проводить на платформе по 8-12 часов каждый день. Не напоминает ли это ситуацию с Hamster Kombat?

Помимо прочего, краудсорсерам приходится подчас обрабатывать крайне чувствительные данные – номера телефонов, паспортные данные и тому подобное, – и этим могут воспользоваться те, кто специализируется на краже данных. Учитывая, что услугами Dbrain пользуется, в частности, портал «Гослуслуги», жертвами подобных data-мошенников могут стать миллионы россиян.

CarPrice, продажа автомобилей в убыток и неоднозначные партнеры

С сервиса CarPrice, который в свое время поднял Гуриновича на Олимп стартаперского мира, тоже не все гладко.

В одном из выпусков YouTube-шоу «Кухня Forbes», которое вел Давид Ян, Эдуард Гуринович поделился некоторыми подробностями о том, как развивал свою компанию на старте. В 2014 году на фоне ослабления рубля различные фонды звонили предпринимателю и говорили, что не смогут вложить свои активы в его бизнес. Однако нашелся основатель бренда «Хортица» Евгений Черняк, который дал Гуриновичу «устный commit», что готов инвестировать. После чего практически сразу перевел ему некую сумму в евро.

Небольшая справка: Евгений Черняк известен как украинский водочный олигарх. После начала СВО против него было возбуждено дело за финансирование ВСУ. По данным СК России, в 2022 году он с другими фигурантами дела перечислил украинским военным более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации. Учитывая, что Давид Ян, которому Гуринович рассказал о своих бизнес-контактах, тоже является спонсором ВСУ, у создателя Hamster Kombat есть определенные проблемы с поиском партнеров.

В том же интервью Гуринович упомянул, что не продавал свои автомобильные сервисы, и на вопрос Яна, откуда у него деньги, предприниматель ответил про заработок на «денежном потоке» (cash flow). По словам инвестора, в CarPrice было так много «кэша», что Гуринович и его партнер поставили себе на двоих зарплату в 300 тыс долларов в месяц. Учитывая, что в сервисе было много инвестиционных денег, понятно, откуда был этот «кэш».

Помимо прочего, в Интернете достаточно негативных отзывов о работе CarPrice. Пользователи пишут, что пытались продать через сервис свои автомобили, и если вначале им называли одну цену, то после торгов сумма была уже другая и, как правило, значительно меньше. Например, было 530 тысяч рублей, а стало 400 тысяч и 20 тысяч надбавки от CarPrice. Также автомобилисты указывают, что иногда сервис без их ведома и разрешения размещает объявления по продаже их машин по заниженным ценам. Судя по всему, так CarPrice реализует схему по привлечению клиентов: те видят выгодное приложение, приходят в салон, и там узнают, что приглянувшейся им позиции нет, но зато есть ее «аналоги». Каждый сам решит, как это называется: мгновенной адаптацией к требованиям клиентов или введением покупателей в заблуждение.

Вместо заключения

Скандал с Hamster Kombat должен стать уроком. Не только для игроков, надеющихся, что можно нажить целое состояние за клики, но и для всех тех, кто имеет дело с “серийным предпринимателем”. Угрозы утечек данных, авантюры с криптовалютными играми, партнерства со спонсорами ВСУ – «послужной список» Гуриновича и его бизнесов действительно обширен. Однако каждый раз ему удается выйти сухим из воды и продолжить вкладываться в новые стартапы.

Тем не менее Hamster Kombat и ее провал на криптобирже попали в топы новостей, и многие заинтересовались личностями создателей игры. Учитывая «рост вниз» цены HMSTR в первые сутки, многие наверняка будут относиться более критично к следующему проекту Гуриновича. Как и к его нынешним бизнесам, которые, как мы убедились, не менее неоднозначные, чем затонувший на старте «хомяк».