Спор в Госдуме: Объявлять досрочные выборы, или сначала справиться с экономической войной?

10.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Грядущий референдум об утверждении новой Конституции России – повод для досрочных перевыборов Госдумы. Об этом на заседании парламента заявил депутат от «Единой России» Александр Карелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конституция, изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22-го апреля, она дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности», – заявил Карелин.

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Инициативу «единоросса» поддержал глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«ЛДПР поддержит поправки в Конституцию. Если обновленная Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет», – заявил он в своем блоге.

Однако против досрочных выборов возразил депутат от КПРФ Николай Харитонов.

«Бушует мировая экономическая война. Коронавирус бушует в масштабах страны. Наверное, надо остановиться. Сначала переборем все эти проблемы, а потом будем ставить вопросы. Чтобы мы были все вместе, сообща», – сказал коммунист.