«Спор за Антарктиду еще предстоит». США готовятся отжимать ресурсоемкие регионы

23.03.2021, Москва, Кравцов

Соединенные Штаты остро нуждаются в ресурсах, которые позволят им продолжить свое военно-политическое доминирование на планете.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт и политолог Юрий Кнутов.

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«Это, например, редкоземельные металлы. Без них современная электроника, а тем более электроника будущего, просто невозможна. Это сырье для новых технологий. Сейчас фактически монополисты добычи редкоземельных металлов – Китай и Индия. Тягаться в открытую с ними, особенно с КНР, уже не представляется возможным», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, США планируют быть готовыми во время природных катаклизмов просто отжимать ресурсоемкие регионы.

«США вычисляют эти точки и уже сегодня готовятся брать их под свой контроль. К ним, кстати, относят и Антарктиду. Поверьте, спор за эту территорию еще предстоит», – прогнозирует Кнутов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Арктике нарастает конфликтный потенциал.