Спор за Приднестровье теперь решают два олигарха

08.04.2019, Кишинев, Антон Соколов

Кишиневский миллиардер Влад Плахотнюк и его тираспольский визави Виктор Гушан – два олигарха, которым предстоит сыграть решающую роль в затянувшемся споре между Молдовой и Приднестровьем на современном этапе. Мировые державы временно переключили внимание с региона. Причиной тому, похоже, является отсутствие рецепта разрешения замороженного конфликта. На Западе не готовы соглашаться на предоставление самостоятельности Приднестровью, но согласны на федерализацию Молдовы. Нужен ли такой сценарий самим элитам в Кишиневе и Тирасполе – вопрос остается открытым.

Об том говорили на состоявшейся в Кишиневе участники конференции, организованной Институтом стратегических инициатив (IPIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх заявил, что Кишинев и Тирасполь, позиции которых «пока очень далеки», «способны изыскивать практические решения» вопросов, которые волнуют людей. Он напомнил, что за последнее время достигнут целый ряд договоренностей между сторонами: приднестровским автовладельцам начали выдавать номерные знаки нейтрального дизайна, которые позволяют выезжать в дальнее зарубежье; решены вопросы о функционировании на левом берегу молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, об апостилировании приднестровских университетских дипломов, об открытии моста в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок и т.д.

Нойкирх подчеркнул, что между населением двух берегов Днестра нет конфликта. «Я не знаю, что случается с жителями Косово, когда они приезжают на автомобилях с косовскими номерами в Митровицу. Но я знаю, что с теми жителями Приднестровья, которые приезжают с нейтральными номерами в Кишинев, ничего не случается», – заявил дипломат.

По его словам, задача международных посредников – упростить процесс урегулирования, но сам процесс – задача сторон, людей, которые тут живут, строят свое будущее. Он сравнил отношения Кишинева и Тирасполя с движением на велосипеде-тандеме, на котором «педали крутить, чтобы не упасть, должны оба».

Бывший глава Миссии ОБСЕ в Молдове, научный сотрудник Института Кеннана Уильям Хилл уверен, что «не будет независимого Приднестровья и не будет унитарной Молдовы, решение – где-то посередине, хотя и не все готовы это признать». Хилл отметил, что переговорный «5+2» регулярно собирается, несмотря на ухудшающийся международный контекст, идет диалог в формате «1+1» – между лидерами Тирасполя и Кишинева. Эксперт при этом считает, что «процессом приднестровского урегулирования невозможно заниматься, не будучи оптимистом».

Профессор в сфере международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф констатировал, что, несмотря на то, что социально-экономические вопросы решаются, «политическое урегулирование конфликта еще даже не началось». По мнению Вольфа, процесс затягивается, в частности из-за того, что страны-гаранты Россия и Украина не ладят между собой.

Об этом говорила и российский эксперт, завкафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности Российской академии народного хозяйства и государственной службы Наталья Харитонова.

«Среда для урегулирования неблагоприятная – есть масса вопросов. На первом месте, пожалуй, проблема Украины. Впервые за последние 25 лет отношения между отдельными участниками переговоров – посредниками – намного хуже, чем между сторонами конфликта – Молдовой и Приднестровьем. Это ситуация беспрецедентная», – сказала Харитонова. Она считает, что переговорный формат нуждается в корректировке, но альтернативы ему пока нет.

Приднестровский эксперт, экс-глава МИД Приднестровья, бывший главный переговорщик от Тирасполя Валерий Лицкай вылил на коллег ушат холодной воды. Послушав на конференции «представителей великих держав», он напомнил им, что «богатым и здоровым быть легче, чем маленьким и бедным». Лицкай сравнил Россию и США с двумя спутниками, которые «летают на высоких орбитах» и видят Молдову сверху – «зеленые лужки, птички». «Но это же не просто лужок, это болото. И горе тому, кто покатится по этому болоту», – сказал он.

Продолжая свою образую речь, Лицкай заявил, что «молдавский самолет, у которого есть левое крыло, правое крыло, наконец бухнулся об полосу, скозлил», и от этого «посыпались многие декорации, которые висели многие годы». «Люди еще ходят среди этих декораций, пытаются их перебирать, но они уже «скисли». Например, политические представители сторон (переговорщики от Кишинева и Тирасполя – прим. ред.), которые уже давно ничего не решают. Вылезла новая реальность. У нас появились олигополии – они себя четко и ясно проявляют себя», – пояснил Лицкай.

По его словам, «один олигарх в Приднестровье, другой – в Молдове взялись что-то решать между собой», при этом «они не исходят из международного права, из международных прецедентов – у них свой подоход, очень прагматичный».

«Симбиоз – каждый живет своей жизнью, а совместно они образуют сверхситсему, которая гарантирует обоим комфортное существование. Они начали действовать, и уже есть результаты их совместных действий в политике. Кто решил проблему с мостом? Не премьеры и не политики. Это они решили, а все взяли под козырек, и мост, который десятки лет не работал, начал действовать», – рассказал экс-дипломат.

Он подчеркнул, что после выборов в Молдове сложилась «новая реальность: структурная и политическая».

«Есть новая реальность в переговорная процессе. Как они (олигархи) между собой договорятся – увидим. Что должны делать великие державы? Переговорить с ними, узнать, чего они хотят. Я слышал, что некоторые видные представители сторон уже с ними находят некоторые начальные контакты. Надо из этого исходить, а старые декорации – отложить», – уверен Валерий Лицкай.

При этой «новой реальности», говорит эксперт, «дипломаты будут на третьем плане», уйдет значимость геополитических векторов.

«Восточный вектор, западный вектор – векторы остались, а суть исчезла. Украина – вот там векторы, там идет борьба, а Молдова больше не является форпостом геополитической борьбы, поэтому и силы сюда теперь бросают небольшие – что с Запада, что с Востока», – заявил эксперт.

Он добавил, что олигополия становится на обоих берегах Днестра «государствообразующей системой – как когда-то то была КПСС». «Стоит разрушить олигополию – полностью разрушится и государство. В Приднестровье – это сто процентов», – полагает Лицкай.

Молдавский эксперт, экс-советник президента Молдовы, бывший депутат Парламента РМ Марк Ткачук назвал сложившиеся системы власти на двух берегах Днестра «суверенными олигархиями».

«Важнейший источник легитимности для обеих олигархий – это взаимное признание друг друга в части прагматического соблюдения финансовых интересов и совместной эксплуатации существующих ресурсов: энергетических, сырьевых, правовых, силовых», – сказал он.

Ткачук не исключил, эта «бинарная платформа во многом удобна для реализации сценариев реинтеграции». «Понятно, что у такого типа реинтеграции могут быть сторонники. Причем достаточно авторитетные. Ясно лишь одно: подобная конструкция проявляет свою системную уязвимость, поскольку базируется на интересах двух человек, а не на интеграции общества на двух берегах Днестра», – отметил Ткачук.

Он считает, что настоящее урегулирование – это новая социальная политика, ориентированная на развитие общества; новая экономическая политика, основанная на создании новых технологий и привлечении высококвалифицированной рабочей силы; новая культурная политика, основанная на понимании того, что языковое и этно-культурное разнообразие – это не проблема, а ресурс роста.

«Это и есть разрешение приднестровского вопроса в нынешних условиях. И эту повестку дня уже нельзя осуществить с вершин действующих властных пирамид. Ее можно начинать только снизу, с основания, с базиса», – заключил он.