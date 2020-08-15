Спорная легитимность Лукашенко сделает нелегитимной его подпись под соглашениями с Россией

15.08.2020, Москва, Елена Острякова

Ошибка белорусских властей, отдавших приказ о силовом разгоне самых первых протестов в Минске, и умелая модерация соцсетей транснациональными кукловодами сделали действующего президента Александра Лукашенко практически нелегитимным. Россия должна играть более активную роль в стабилизации ситуации.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил сопредседатель гражданской инициативы «Союз» в Белоруссии Сергей Лущ.

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Как вы считаете, можно ли было избежать протестов после президентских выборов? Как должна была себя вести власть?

Мирных протестов избежать не получилось бы, а вот перспектива радикализации обстановки не просматривалась. Во всяком случае, в день голосования после закрытия участков, у протестного электората плана не было. Все ходили по центру Минска в разных направлениях, спрашивая друг друга «что дальше?» А как стемнело, подтянулся ОМОН, который стал перекрывать центральные улицы и забирать праздно шатающихся. Эти действия, конечно, вызвали встречную агрессию и определили поведение масс. Вероятно, у силовиков была оперативная информация о наличии в толпе провокаторов, но это не причина для того, чтобы прессовать всех кто попадется под руку. Гораздо эффективнее было бы действовать точечно.

Какие группы населения участвуют в протестах, а кто их категорически не поддерживает?

В ходе мирных пикетов во время этапа предвыборной агитации оппозиция собирала массы, состоящие из представителей самых разных социальных групп и возрастов. Но в радикальных протестах после выборов, включая ночь дня голосования, белорусы старшего возраста почти не участвовали. Видимо сказался житейский опыт и страх перед силовым разгоном, вероятность которого зрелое население в отличие от молодежи просчитало. Поэтому в основном выходит молодежь до 35 лет.

Но остальная часть населения оказывает им пассивную поддержку, путем демонстрации солидарности – гудки из автомобилей, коллективные хлопанья и т.д. С каждым днем уличных беспорядков, в акции протеста вовлекается все больше граждан, потому что конфликт часто затрагивает и мирно настроенных людей.

Скажем, когда ОМОН отлавливает протестующих по дворам и избивает их перед окнами домов, часто на глазах у детей, это не может не вызывать ненависти к силовикам и симпатий к их оппонентам. Люди открывают подъезды, чтобы укрыть убегающих, бросают в милицию из окон тяжелые предметы и выкрикивают оскорбления. Но большинство белорусов, разумеется, за мирные протесты. Они хотят перемен, но не ценой крови.

Верят ли люди тому, что говорят официальные СМИ?

Какая-то часть белорусов, конечно, верит информации государственных СМИ, но это не то количество, которое определяет общественное мнение. Основная масса белорусов плотно засела в социальных сетях и черпает информацию оттуда, в том числе, шокирующие видео о действиях силовиков. Эти сюжеты сопровождаются короткими, но меткими посылами, направляющими массовое сознание в нужное оппозиции русло.

В считанные дни ОМОН и в целом силовики (потому что в силовых акциях задействованы самые разные подразделения) стали ненавидимы населением. Конкретно к ОМОНу и раньше отношение было нейтральное. Теперь же после просмотра многочисленных видео с действительно неоправданным насилием со стороны силовиков по отношению безоружным протестующим и даже случайным прохожим, силовики себя дискредитировали полностью. Военные, не задействованные в конфликте напрямую, у населения пока пользуются доверием.

Согласны ли вы с утверждением президента, Лукашенко о том, что протесты инспирируют зарубежные кукловоды? Если «да», то о какой стране идет речь?

Протесты, конечно, не стихийны. В них виден четкий план действий, а значит, имеется центр управления, и он находится не в Беларуси. За оппозицией стоят сторонники западной системы ценностей, но ее белорусские представители давно исчерпали свои тактические возможности.

Старая оппозиция действовала топорно, и потому массы за ней никогда не шли. То, что сегодня оппоненты власти сумели вовлечь в политическую конфронтацию большое количество людей, свидетельствует о новой тактике, которую по определению должны проводить другие люди, специалисты высокого уровня. Страну происхождения этих кукловодов назвать вряд ли можно. Скорее, это транснациональные силы, которые сегодня атакуют государственные устои по всему миру. В том числе в США и других центрах западной цивилизации.

Из администрации президента звучали обвинения и в адрес российского нефтегазового лобби. Есть ли для них основания или это чистая политика?

России не выгодно то, что сейчас происходит в Беларуси, где к власти рвутся прозападные силы. Обвинения в причастности к политическим событиям в Беларуси нефтегазового лобби базируются исключительно на том факте, что лидер оппозиции Виктор Бабарико работал руководителем Белгазпромбанка. Русофобские силы заранее создали благоприятную для инсинуаций почву, с целью посеять раздор между союзниками.

Либеральные и западные аналитики считают, что России выгодно ослабить Лукашенко разгоном майдана, чтобы укрепить свое влияние. Возможен ли сейчас обратный разворот президента в исходную позицию и подписание, наконец, интеграционных соглашений с Россией?

Силовые акции бьют по авторитету Лукашенко. Их продолжение ставит под вопрос без того спорную легитимность Лукашенко, а значит, и все заключенные им договоренности. Вместе с тем, предложения России делались при иных обстоятельствах, и можно предположить, что со временем они будут становиться все менее выгодными для Минска. Так что глава Беларуси пойдет на глубокую интеграцию только в самом крайнем случае.

Правильно ли ведет себя Россия в сложившейся обстановке? Может ли она что-то сделать, чтобы помочь Белоруссии выйти из кризиса?

Разумеется, Россия должна занять более активную позицию,

например, выступить посредником в диалоге Минска с его оппонентами. И, конечно, больше поддерживать пророссийских представителей гражданского общества. Потому что Запад свои интересы лоббирует через общественные институты практически открыто.

На воскресенье в Минске анонсирована первая массовая акция сторонников Лукашенко. Но есть риск повторения еще одной украинской ошибки. Партия Януковича, когда свезла свой Антимайдан из числа бюджетников, начала со сцены уверять: «мы тоже за Европу». И собравшийся народ был деморализован – т.е. его убеждали, что между прозападными майданщиками и властью особой разницы нет.

Нет ли угрозы того, что завтра со сцены в Минске тоже будут убеждать: «мы тоже за самостийность и не поступимся суверенитетом за бочку нефти»?

Ведь вряд ли можно ожидать резкой смены риторики – от обвинений во вмешательстве к призывам крепить Союз в условиях западной гибридной войны?

Именно. Но предположить могу, что основной посыл будет за мир, стабильность в стране и диалог с обществом. Главное, на мой взгляд, чтобы все мирно прошло, мы все граждане одной страны, и надо уважать все точки зрения. Главное, чтобы это не переросло в столкновения между гражданами.