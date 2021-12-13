Спорные рубежи: как Азербайджан присваивает грузинский монастырь

Сегодня Грузия и Азербайджан являются не только «добрыми» соседями, но и почти «союзниками», потому что состоят в своеобразном тройственном альянсе, куда входит еще и Турция.

Но несмотря на все декларации о «любви» и «дружбе», которыми буквально фонтанирует руководство всех трех стран, нельзя не заметить, что отношения Турции и Азербайджана носят характер стратегического партнерства, в то время как партнерство Грузии и Азербайджана не выходит за рамки тактического, хотя Азербайджан все сильнее укрепляется на позиции старшего партнера.

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Дело в том, что в отношениях между партнерами и союзниками есть целый ряд проблем. Регион Саингило, входящий ныне в состав Азербайджана, исторически был заселен грузинами. Особым секретом то, что национальные меньшинства в Азербайджане испытывали на себе достаточно жесткий пресс ассимиляции, не является.

Эти процессы происходили и в Нагорном Карабахе – в Нахичеванской автономии, где армянское население с 65% сошло на 2%. В Саингило ситуация та же самая: у большинства грузинские фамилии заменены на азербайджанские. Особого простора для сохранения и развития грузинского языка не было и нет, несмотря на робкие попытки грузинских властей что-то изменить в этом направлении.

У Азербайджана есть аналогичные претензии к Грузии выраженные в более яркой форме. Грузинский регион Квемо-Картли еще несколько веков назад по приказу властителя Ирана Надир-шаха был заселен тюркским племенем Борчало. Сегодня это регион компактного проживания этнических азербайджанцев, составляющих в нем большинство.

В отличие от Саингило сепаратистские настроения здесь развиты в значительно большей степени. Многочисленные НПО опираются на щедрую финансовую помощь со стороны азербайджанского государства, особое внимание уделяется религиозной сфере и работе с молодежью, начиная со школьной скамьи и заканчивая высшим образованием. Азербайджанские школы не только свободно функционируют, но и используют учебники, напечатанные в Баку. А в них черным по белому написано, что современная Грузия и ее столица Тбилиси расположена на азербайджанских землях.

Грузинские власти в этом вопросе предпочитают не замечать требований общественности и воздерживаются от какой-либо реакции. Но есть вопрос, не реагировать на который они просто не могут.

Эта проблема, связанная с христианским монастырским комплексом Давид-Гареджи, строительство которого началось еще в раннем Средневековые. Он связан с именем одного из «сирийских отцов» Давида Гареджи, который прибыл в Грузию из Сирии для устройства монастырской жизни. Благодаря этим монахам христианство в Грузии стало не просто господствующей, а всенародной религией в полном смысле этого слова. Даже сегодня, несмотря на эпоху атеизма и современные «европейские ценности», Давид-Гареджи остается одним из наиболее почитаемых святынь Грузии.

Монастырский комплекс, включавший себя значительное количество церквей строился и расширялся веками и по праву считался одной из самых важных святынь грузинского народа. Границы созданных при советской власти братских республик проводились достаточно произвольно, в результате чего часть монастырского комплекса оказалась на территории Азербайджана. При советской власти этому не придавалось большого значения, потому что фактически границы между союзными республиками не существовало. С распадом же Советского Союза и обретением независимости бывшие советские административные границы в одночасье стали государственными и ситуация резко изменилась.

Грузинская общественность болезненно воспринимает тот факт, что часть исторической христианской святыни оказалась в мусульманской стране. Азербайджанское руководство, никогда не скупящееся на декларации о вековой дружбе и добрососедстве, пойти на встречу соседу и союзнику в этом болезненном для него вопросе категорически отказалось.

В Международной практике существуют способы решения подобных вопросов. Та же Турция, чтобы получить выход к границе к Нахичеванскому автономному анклаву Азербайджана, предложила Ирану в обмен в 4 раза большую территорию. Руководство Азербайджана пошло совершенно иным путем. Часть христианского комплекса Давид-Гареджи, оказавшееся на азербайджанской территории, получило статус государственного культурного-исторического заповедника «Кешикчидаг». Уже одно это практически исключает решение проблемы.

Более того, прозрачную раньше границу взяли под контроль азербайджанские пограничники и военнослужащие, перекрыв доступ грузинским священнослужителям, паломникам и туристам.

Эти события вызвали взрыв возмущения в грузинской общественности, но нельзя не отметить чрезвычайно сдержанную реакцию властей и полное равнодушие к этой теме главной оппозиционной партии «Единое национальное движение».

Первые стараются не раздражать старшего партнера, а «националы» всегда были главным лоббистами азербайджанских интересов в Грузии. Именно они, находясь у власти, окончательно передали этот участок Азербайджану. Главными выразителями протестов стала внесистемная оппозиция, которой явно не под силу преодолеть политическую пассивность и апатию широких слоев народа, уставшего от бесконечных дрязг и внутренних разборок.

Пока грузинские власти невнятно говорят попытках решить эту проблему, азербайджанские прокладывают новые дороги к комплексу «Кешикчидаг».

Рассчитывать Грузии на благоприятный исход для нее дела явно не приходится, учитывая, что перед глазами азербайджанского руководства яркий пример «старшего брата» Реджепа Таипа Эрдогана, который одним росчерком пера превратил в мечеть константинопольскую Святую Софию.