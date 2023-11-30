Спортивный проект Шойгу поможет прорвать западную блокаду России

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Несколько стран Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока хотят запустить у себя российский спортивный проект «ЗаБег». Это полумарафон, который с 2020 года проводится ежегодно во всех субъектах Российской Федерации. Организатором является «Лига героев».

Запуск «ЗаБега» в дружественных странах имеет особую значимость в условиях фактической блокады, объявленной России со стороны Запада.

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«Мы стали международными. В 2023 году с нами бежало пять стран, в том числе, мы были очень горды участию Китая. В этом году у нас уже появились запросы от нескольких стран Латинской Америки, арабских стран и, опять же, а Азии у нас есть коллеги, которые хотели бы так же присоединиться к «ЗаБегу», а, значит, мы достигаем основной цели – объединять вне зависимости от политической повестки, всячески выстраивать хорошие правильные взаимоотношения через спорт, через любительские мероприятия: красивые, массовые, добрые, понятные», – сказала представитель «Лиги героев» Ксения Шойгу, выступая на спортивной сессии на ВДНХ.

«Спорт в данном случае может являться инструментом взаимодействия, налаживания дружеских связей. Такие благие проекты между странами, безусловно, вносят позитивную дипломатическую ноту в общении России с другими государствами», – отмечает зампредседателя по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России», исполнительный директор федерации Стронгмена РФ Иван Мечишев.

По его словам, спорт в России сегодня вновь становится народным и массовым.

«И дело здесь не только в том, что на нас действуют санкции со стороны международных организаций по тем видам спорта, которые входят в олимпийскую программу, дело в том, что вся жизнь сейчас настолько автоматизирована, что минимизирует физическую активность человека. А это означает, что может произойти подрыв здоровья. Однозначно, массовый спорт надо продвигать, можно вспомнить советские времена, когда проходили парады физкультурников, когда физическая культура была на порядок престижнее и статуснее в восприятии обывателя. Безусловно, был и профессиональный спорт, но он не был настолько погружен в коммерцию. Наши атлеты и спортсмены сражались за честь страны. Мне кажется, сейчас именно такой вектор и начинается в очередном витке становления новой России и, безусловно, здесь заслуга, в том числе Ксении Шойгу», – заявил Мешичев.

Похожее мнение у депутата Госдумы Олега Матвейчева:

«Массовый спорт у нас долгое время был в загоне, все работали на спорт высоких достижений. Теперь спорт высоких достижений в значительной мере закрыт, и сэкономленные деньги надо направлять в массовый спорт. Для этого много делается. Страна покрывается стадионами, ледовыми дворцами, ФОКами, бассейнами, тирами и прочим. Спорт – это не только здоровье, – в отличие от спорта высоких достижений который здоровье убивает, – но это и рост демографии, это снижение преступности, это здоровый патриотический дух. Так что это имеет комплексный эффект. То, что в авангарде этого движения стоит Ксения Шойгу, – это очень хорошо, это придает движению большую значимость».

Вместе с правильным развитием спорта прививается и патриотизм, что сейчас имеет особую важность, – отмечает партнер программ по развитию детско-юношеского спорта и патриотического воспитания молодежи Денис Гоманов:

«Безусловно, подобные проекты крайне важны. Мы и на собственном примере должны показывать подрастающему поколению жизненные приоритеты. Сам неоднократно участвовал с нашими спортсменами из клуба «Витязь». Главное, мы должны прививать молодежи правильные ценности, такие как любовь к своему Отечеству, своим соотечественникам. В этой связи важна и пропаганда здорового образа жизни. Только так мы воспитаем сильное общество, общество не потребителей, а патриотов России!».