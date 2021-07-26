Спортсмен из Луганска выиграл для России бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

26.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Олимпиаде в Токио бронзовую медаль России в синхронных прыжках в воду принёс ранее вынужденный бежать из Украины уроженец Луганска Александр Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе игр Россия завоевала бронзовую медаль в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Победу принесли россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев.

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Александр, родившийся 25 октября 1993 года в Луганске, спортом занимался с детства. Представлял свою страну – Украину – на многочисленных международных соревнованиях и олимпиадах. Его знали как заслуженного мастера спорта Украины по прыжкам в воду, бронзового призера чемпионата мира (Китай).

В 2015 году, когда упрощённая паспортизация жителей Донбасса ещё не началась, Александр Бондарь получил российский паспорт и уехал в Москву – к жене. Политический подтекст в смене гражданства спортсмен отрицал.

Тем не менее, этот переход сильно обидел украинскую Федерацию по прыжкам в воду – там заявили, что Киев не даст участвовать Бондарю за Россию в Олимпиаде-2016. Так и случилось: Александр в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро не выступал.

Первую медаль России луганчанин принёс только в 2019 году, когда выиграл для РФ серебряную медаль в прыжках с 10-метровой вышки. В индивидуальных прыжках Бондарь занял 3 место и завоевал бронзовую медаль. После чего получил звание «заслуженного мастера спорта России».

Совместную победу Александра Бондаря и Виктора Минибаева на Олимпиаде в Токио сразу же принялись комментировать в социальных сетях, вспоминая, что один из победителей некогда выступал за Украину.

«Знаковое событие! Бронзовую медаль России в синхронных прыжках в воду принёс, в том числе, уроженец Луганска Александр Бондарь. На Украине его давно уже списали. После 2014 года он сменил гражданство, получив российский паспорт. И теперь донбассовец отстаивает честь нашей Родины! Потому что Донбасс – это Россия!» – прокомментировал российский историк и политолог Корнилов.